La famiglia si era trasferita in Toscana circa un anno e mezzo prima. Harald, originario dell’Alto Adige, e Nadzeya, bielorussa, avevano scelto di crescere i figli lontano dalla scuola "tradizionale". Secondo quanto emerso, anche se i bambini studiavano a casa, non avevano sostenuto gli esami annuali obbligatori previsti dalla legge. A preoccupare le autorità sono state anche le condizioni sanitarie e le scarse occasioni di socializzazione dei due fratelli: i bambini non avevano un pediatra e non erano in regola con le vaccinazioni. I due coniugi aderiscono al movimento "Noi è, io sono", un'associazione che non riconosce l'autorità dello Stato.