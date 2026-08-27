Famiglia nel bosco, i genitori: "Non sappiamo quale scuola frequenteranno i nostri figli"

La coppia anglo-australiana punta ancora all'homeschooling. Nella casa famiglia sono stati istruiti dalla maestra in pensione Lidia Camilla Vallarolo, mentre prima del provvedimento del tribunale il loro percorso era seguito dalla madre. I tre minori hanno sostenuto gli esami di ammissione alle classi seconda e quarta primaria, risultando idonei. I termini per la presentazione della domanda di iscrizioni online sono scaduti, ma si potrebbe procedere con un'iscrizione tardiva. La scuola prescelta può gestire la richiesta attraverso un modello cartaceo e provvedere successivamente all'inserimento manuale nel sistema. Il padre dei piccoli è l'unico che può accedere alla struttura, mentre la madre incontra i piccoli sotto supervisione.