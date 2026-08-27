Famiglia nel bosco, i genitori: "Non sappiamo quale scuola frequenteranno i nostri figli"
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham chiedono chiarimenti su quale istituto frequenteranno i loro bambini, che ora vivono in una casa famiglia a Vasto
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Si avvicina il ritorno tra i banchi di scuola e Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, ancora non sanno quale istituto frequenteranno i loro tre figli. Le ipotesi sono due: una scuola a Palmoli, vicino alla loro abitazione, o un istituto a Vasto, distante circa 30 chilometri.
La rabbia dei genitori
A Palmoli le lezioni riprenderanno il 14 settembre, mentre a Vasto la campanella suonerà il 16. I tre figli della coppia anglo-australiana sono nella comunità di Vasto, dove erano stati trasferiti il 20 novembre dopo l'allontanamento dalla casa della famiglia nei boschi di Palmoli, nella provincia di Chieti. Qui, in primo momento, ha vissuto anche la madre Catherine che è stata allontanata il 6 marzo scorso dopo alcune divergenze interne alla struttura. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila non si è ancora pronunciato sul possibile ricongiungimento dei bambini con i genitori. La coppia, insieme la loro legale Simone Pillon, attendeva una decisione dei giudici già dallo scorso luglio. Decisione che non è arrivata.
Scaduti i termini dell'iscrizione online
La coppia anglo-australiana punta ancora all'homeschooling. Nella casa famiglia sono stati istruiti dalla maestra in pensione Lidia Camilla Vallarolo, mentre prima del provvedimento del tribunale il loro percorso era seguito dalla madre. I tre minori hanno sostenuto gli esami di ammissione alle classi seconda e quarta primaria, risultando idonei. I termini per la presentazione della domanda di iscrizioni online sono scaduti, ma si potrebbe procedere con un'iscrizione tardiva. La scuola prescelta può gestire la richiesta attraverso un modello cartaceo e provvedere successivamente all'inserimento manuale nel sistema. Il padre dei piccoli è l'unico che può accedere alla struttura, mentre la madre incontra i piccoli sotto supervisione.