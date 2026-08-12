Famiglia nel bosco, Papa Leone XIV risponde alla lettera dei genitori: "Prego per voi"

"Avevano chiesto il suo interessamento e le sue preghiere per la vicenda che ha coinvolto i loro figli - sottolinea Pillon -. Nella missiva, avevano anche ringraziato il Papa per le parole utilizzate nella sua enciclica in merito al 'diritto primario e inalienabile dei genitori di scegliere il tipo di educazione e formazione impartita ai loro figli'". I tre minori sono stati allontanati dalla famiglia nel novembre scorso e si trovano attualmente in una struttura di accoglienza nel territorio di Vasto, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Il 25 giugno scorso è stata presentata un'istanza per il ricongiungimento dei minori con i genitori, mentre il 7 agosto è stato depositato un sollecito.