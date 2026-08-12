Famiglia nel bosco, Papa Leone XIV risponde alla lettera dei genitori: "Prego per voi"

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Papa Leone XIV ha risposto alla lettera dei genitori dei tre minori coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco assicurando di "aver preso nota del contenuto della loro lettera" e di "ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere". Lo rende noto l'avvocato di Catherine e Nathan, Simone Pillon, sottolineando che i genitori hanno espresso gratitudine al Pontefice "per la sua attenzione e le preghiere". La lettera era stata inviata a Papa Leone il 28 maggio scorso.
Chiedevano l'interessamento alla vicenda
"Avevano chiesto il suo interessamento e le sue preghiere per la vicenda che ha coinvolto i loro figli - sottolinea Pillon -. Nella missiva, avevano anche ringraziato il Papa per le parole utilizzate nella sua enciclica in merito al 'diritto primario e inalienabile dei genitori di scegliere il tipo di educazione e formazione impartita ai loro figli'". I tre minori sono stati allontanati dalla famiglia nel novembre scorso e si trovano attualmente in una struttura di accoglienza nel territorio di Vasto, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Il 25 giugno scorso è stata presentata un'istanza per il ricongiungimento dei minori con i genitori, mentre il 7 agosto è stato depositato un sollecito.