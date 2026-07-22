Famiglia nel bosco, l'architetto che ha progettato la nuova casa: "Dovremmo iniziare per settembre"

"Catherine e Nathan sono contenti della nuova casa che andremo a costruire, la loro è stata una scelta di umiltà ma sono comunque felici del progetto a quattro mani che è venuto fuori. Tra le loro richieste c'era l’esigenza di rispettare la loro filosofia di vita ovvero una particolare attenzione a una vita in armonia con la natura. Questo a mio avviso dovrebbe essere la prassi costruttiva di tutti, non solo di Nathan e Catherine, anche perché il settore dell'edilizia è il responsabile di più del 50% dell'inquinamento globale" ha concluso l'architetto Maria Mascarucci.