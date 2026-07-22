Famiglia nel bosco, l'architetto che ha progettato la nuova casa: "Dovremmo iniziare per settembre"

È l'architetto Maria Mascarucci ad aver lavorato al nuovo progetto della casa che accoglierà la famiglia nel bosco, un ricongiungimento possibile grazie a un'abitazione a basso impatto ambientale, ma "perfettamente a norma e dotata di bagno all'interno", precisa la professionista in collegamento con "Morning News".
Dopo il via libera da parte del Comune di Palmoli sul permesso a costruire la nuova casa, a circa venti metri di distanza dalla vecchia, l'architetto racconta: "Stiamo mettendo ancora appunto le ultime questioni logistiche, dobbiamo scegliere l'impresa ed è difficile ancora ipotizzare una data di inizio lavori ma penso che per settembre dovremmo iniziare. Una volta partiti i lavori, dato che si tratta di una tecnologia tutta a secco e con parti prefabbricate in officina, dovremmo impiegare circa quattro mesi per la realizzazione se non ci sono intoppi. Ricordo che si tratta di una "casa passiva" realizzata con materiali ecologici che manterranno una temperatura costante di 18-20 gradi al massimo e non sarà quindi dotata di impianti di riscaldamento e raffrescamento".
"Catherine e Nathan sono contenti della nuova casa che andremo a costruire, la loro è stata una scelta di umiltà ma sono comunque felici del progetto a quattro mani che è venuto fuori. Tra le loro richieste c'era l’esigenza di rispettare la loro filosofia di vita ovvero una particolare attenzione a una vita in armonia con la natura. Questo a mio avviso dovrebbe essere la prassi costruttiva di tutti, non solo di Nathan e Catherine, anche perché il settore dell'edilizia è il responsabile di più del 50% dell'inquinamento globale" ha concluso l'architetto Maria Mascarucci.
Ad intervenire in diretta anche il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli: "Risiederanno in questa casa di proprietà del comune, ristrutturata con i soldi del PNRR proprio per le attività sociali come in questo caso, per tutto il tempo necessario alla costruzione dell'edificio di proprietà. Settimana scorsa è stato rilasciato il permesso a costruire quindi sono pronti a partire".