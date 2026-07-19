"E' intervenuta un'altra importante notizia: il Comune di Palmoli ha comunicato il rilascio in via definitiva del permesso di costruire e, dunque, i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della famiglia nel bosco potranno iniziare già nei prossimi giorni. Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari". Questo l'annuncio dell'avvocato Simone Pillon, legale della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine, per i quali si riaccendono le speranze di un ricongiungimento con i tre figli, da 8 mesi ospitati in una casa-famiglia di Vasto (Chieti). E alla vigilia della scadenza del deposito dei documenti di parte, Pillon precisa: "La memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze". Il Tribunale sarà chiamato poi a decidere sulla corposa istanza di rientro dei minori in famiglia depositata lo scorso 25 giugno.