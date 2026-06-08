Famiglia nel bosco, depositata la perizia finale: "Auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini"

La psichiatra ribadisce che l'attività svolta non è stata "una valutazione dello stile dei vita dei genitori in sé", ma un'analisi della "eventuale incidenza che il loro stile di vita educativo può avere sul crescere psicologico, educativo, affettivo e relazionale dei minori". La Ctu, viene poi sottolineato, "ha operato in maniera neutrale, in scienza e coscienza, senza alcun pregiudizio nei confronti della coppia genitoriale". Come periti del Tribunale, "ci siamo limitati a ricostruire la storia della famiglia".