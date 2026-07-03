Famiglia nel bosco, i bambini "superano" i test d'ingresso: due andranno in seconda elementare e la più grande in quarta

Sempre stando al giornale, i tre bambini sono stati valutati su diverse materie e sulla comprensione del testo. Negli ultimi mesi, i minori sono stati seguiti da personale incaricato nell'ambito del percorso educativo e di tutela disposto dopo l'allontanamento dal nucleo familiare, avvenuto nel novembre 2025 su ordine del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.