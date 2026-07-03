Famiglia nel bosco, i bambini "superano" i test d'ingresso: due andranno in seconda elementare e la più grande in quarta
Le prove di idoneità erano finalizzate a individuare il percorso didattico più adeguato in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico
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A settembre, due dei bambini della famiglia del bosco - i gemelli di 7 anni - andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta la Repubblica, infatti, i tre hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese, in provincia di Chieti. Le prove di idoneità erano finalizzate a individuare il percorso didattico più adeguato in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico.
Sempre stando al giornale, i tre bambini sono stati valutati su diverse materie e sulla comprensione del testo. Negli ultimi mesi, i minori sono stati seguiti da personale incaricato nell'ambito del percorso educativo e di tutela disposto dopo l'allontanamento dal nucleo familiare, avvenuto nel novembre 2025 su ordine del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.
Intanto, il legale della famiglia, Simone Pillon, ha depositato al Tribunale un'istanza con cui chiede la revoca del provvedimento di allontanamento e il rientro dei bambini nel nucleo familiare. La decisione spetta al Tribunale per i minorenni, davanti al quale il procedimento è tuttora pendente.