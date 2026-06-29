Famiglia nel bosco, test d'ingresso a scuola per i tre bimbi

Non si è trattato ovviamente di veri e propri esami, ma di test che possano indicare in maniera più oggettiva il livello di istruzione dei piccoli. Un passo necessario per individuare in un secondo momento il percorso didattico più adeguato da seguire in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico, quando per la prima volta i bambini entreranno in una classe. I minori sono stati seguiti negli ultimi mesi da personale specializzato nell'ambito del percorso educativo e di tutela, come disposto da novembre 2025 quando i tre piccoli sono stati allontanati dal nucleo familiare su disposizione del tribunale per i minorenni dell'Aquila.