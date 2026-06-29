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in un istituto a Vasto

Famiglia nel bosco, test d'ingresso a scuola per i tre bimbi

I tre minori hanno affrontato test in un istituto a Vasto, l'esito contribuirà a definire il successivo inserimento scolastico

29 Giu 2026 - 13:31
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Anche per i bimbi della famiglia nel bosco lunedì 29 è stato giorno di esami scolastici. I piccoli, figli della coppia Trevallion-Birmingham, si sono infatti sottoposti a prove di valutazione in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese, in provincia di Chieti. L'esito contribuirà a definire il successivo inserimento scolastico, anche in relazione agli sviluppi del procedimento in corso.

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A cosa servono i test scolastici

 Non si è trattato ovviamente di veri e propri esami, ma di test che possano indicare in maniera più oggettiva il livello di istruzione dei piccoli. Un passo necessario per individuare in un secondo momento il percorso didattico più adeguato da seguire in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico, quando per la prima volta i bambini entreranno in una classe. I minori sono stati seguiti negli ultimi mesi da personale specializzato nell'ambito del percorso educativo e di tutela, come disposto da novembre 2025 quando i tre piccoli sono stati allontanati dal nucleo familiare su disposizione del tribunale per i minorenni dell'Aquila.

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La nuova istanza per il ricongiungimento

 La scorsa settimana il nuovo legale della famiglia, Simone Pillon, ha depositato al tribunale un'istanza con cui chiede la revoca del provvedimento di allontanamento e il rientro dei bambini nel nucleo familiare. Nel documento, lungo 99 pagine, la difesa cita gli accertamenti svolti negli ultimi mesi sostenendo che il quadro istruttorio sia mutato. Ed evidenziando come i professionisti coinvolti nel percorso di valutazione abbiano espresso pareri favorevoli a un rientro dei minori in famiglia. L'istanza richiamerebbe anche il clima di collaborazione che nelle ultime settimane si è instaurato tra le parti, così come la volontà dei genitori di proseguire il confronto nell'interesse dei bambini. La palla ora passa al tribunale per i minorenni.

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