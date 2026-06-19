Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine nella nuova casa: "Aspettiamo i nostri bimbi"

Catherine conferma questa visione, respingendo l’idea che vivessero isolati dal resto del mondo. "Eravamo sempre insieme, con la famiglia e con il gruppo, c’era unione", racconta. E aggiunge: "Andavamo sempre a trovare i nipoti, gli amici. Avevamo un sacco di amici, che ricambiavamo e venivano a trovarci". Una precisazione che mira a smentire le ricostruzioni che li dipingevano come distanti o chiusi verso l’esterno.