Harald e Nadia, l'altra famiglia nel bosco: "Così ci hanno portato via i figli"

Le urla strazianti dei due bambini di Harald e Nadia non hanno intenerito gli assistenti sociali che, intervenuti insieme ai carabinieri il 16 ottobre scorso, li hanno portati via dalla loro casa, nella campagna di Caprese Michelangelo al confine tra Toscana e Umbria. Da quel giorno i genitori non hanno ricevuto più loro notizie. "Non sappiamo dove sono, come stanno, se sono insieme. Abbiamo chiesto agli assistenti sociali e non ci hanno fatto sapere niente. Non dormiamo più", spiegano.