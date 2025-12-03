Harald e Nadia, l'altra famiglia nel bosco: "Così ci hanno portato via i figli"

Il Tribunale dei minori di Firenze ha ordinato l'allontanamento dei bimbi per presunte irregolarità scolastiche e sanitariedi Cristiano Puccetti
Le urla strazianti dei due bambini di Harald e Nadia non hanno intenerito gli assistenti sociali che, intervenuti insieme ai carabinieri il 16 ottobre scorso, li hanno portati via dalla loro casa, nella campagna di Caprese Michelangelo al confine tra Toscana e Umbria. Da quel giorno i genitori non hanno ricevuto più loro notizie. "Non sappiamo dove sono, come stanno, se sono insieme. Abbiamo chiesto agli assistenti sociali e non ci hanno fatto sapere niente. Non dormiamo più", spiegano.
È stato il Tribunale dei minori di Firenze a ordinare di portare via i bambini. Le accuse mosse ai genitori riguardano irregolarità nella scuola parentale e mancanza di collaborazione con i servizi sociali nei controllo sanitari previsti. Tutte contestazioni respinte dalla coppia.