Famiglia del bosco, l'avvocato dell'assistente sociale: "Abbiamo smentito parola per parola ogni singola accusa"

"Abbiamo smentito parola per parola ogni singola accusa. Il consiglio di disciplina dopo averci sentito avrebbe potuto decidere integrazioni o ascoltare altri testimoni e invece ha ritenuto, all'unanimità, che l'istruttoria fosse completa. I fatti sono i fatti o ci sono o non ci sono, se una madre entra in una casa famiglia e comincia a urlare quello è un fatto e va annotato" prosegue tirando in ballo alcuni episodi che vedrebbero al centro Catherine.