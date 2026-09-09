Famiglia nel bosco, oggi l'incontro con la nuova assistente sociale: "Chiediamo tempi ridotti sulla burocrazia"

Per l'avvocato che assiste la coppia anglo-australiana residente in Abruzzo, "è stato tolto tempo prezioso ai bambini che non vedono l'ora di tornare a casa anche solo per poche ore", stanchi di un'attesa che si è fatta "spasmodica". "Chiediamo con rispetto ma anche con determinazione che i tempi per la burocrazia siano per l'avvenire ridotti al minimo nel superiore interesse dei bimbi", è l'appello lanciato da Pillon che ha poi sottolineato come la convocazione segni comunque "un fatto positivo": "Collaboreremo con tutti per una soluzione condivisa che consenta di applicare l'ordinanza garantendo il minor disagio possibile per i figli di Nathan e Catherine".