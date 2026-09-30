Famiglia nel bosco, i bambini nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi

I bambini della famiglia nel bosco "per la prima volta dopo quasi 11 mesi di assenza, sono tornati alla 'casa del bosco', accolti dall'abbraccio di mamma e papà e circondati dagli animali della piccola fattoria". Lo ha annunciato l'avvocato Simone Pillon, che difende Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. "Nathan e Catherine hanno atteso i figli abbracciati tra loro e hanno preparato una grande merenda nel giardino - ha proseguito il legale -. Si tratta solo di un'ora e mezza ma è un altro passo verso il rientro definitivo. Tra 15 giorni dovrebbero cominciare i pernotti e poi via via speriamo la situazione si possa avviare a una soluzione definitiva".