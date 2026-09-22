La famiglia nel bosco torna insieme: primo incontro con i tre bimbi nella nuova casa di Palmoli
Nathan e Catherin riabbracciano i figli fuori dalla casa-famiglia. Incontro prolungato per recuperare il tempo perso la scorsa settimana
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Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa-famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan Trevallion e Catherin Birmingham era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune abruzzese alla coppia britannico-australiana.
La prima "riunione di famiglia"
L'incontro è cominciato intorno alle 16.30 e si è esteso più del previsto. Una misura già concordata con i servizi sociali per recuperare, come ha spiegato il legale della famiglia Simone Pillon, tutto il tempo perso la settimana scorsa. Il primo incontro si sarebbe infatti dovuto svolgere il 15 settembre, salvo poi essere annullato per la mancanza delle condizioni di sicurezza e riservatezza.
Il programma di ricongiungimento "a tappe"
Questo incontro fa parte di un programma di ricongiungimento progressivo e a tappe. Come aveva spiegato lo stesso Pillon a inizio settembre, inizialmente avverranno "rientri diurni a Palmoli" in entrambe le case, quella del Comune e la proprietà nel bosco. Poi, a partire da ottobre, "pernotti in famiglia nel fine settimana".