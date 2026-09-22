La famiglia nel bosco torna insieme: primo incontro con i tre bimbi nella nuova casa di Palmoli

L'incontro è cominciato intorno alle 16.30 e si è esteso più del previsto. Una misura già concordata con i servizi sociali per recuperare, come ha spiegato il legale della famiglia Simone Pillon, tutto il tempo perso la settimana scorsa. Il primo incontro si sarebbe infatti dovuto svolgere il 15 settembre, salvo poi essere annullato per la mancanza delle condizioni di sicurezza e riservatezza.