Arezzo, l’altra famiglia nel bosco: "Da 48 giorni non vediamo i nostri figli"

L’inviata di "Fuori dal Coro" è tornata a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, nella casa nel bosco dove vivono Nadia e Harald. È qui che, il 16 ottobre scorso, i servizi sociali – affiancati dai carabinieri – hanno prelevato i due figli della coppia, ritenendo inadeguate le condizioni dell’abitazione. Da quel momento, i genitori non hanno più avuto contatti con i bambini.