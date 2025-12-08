Arezzo, l’altra famiglia nel bosco: "Da 48 giorni non vediamo i nostri figli"

L’inviata di "Fuori dal Coro" è tornata dalla coppia, che non ha più notizie dei propri bambini
L’inviata di "Fuori dal Coro" è tornata a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, nella casa nel bosco dove vivono Nadia e Harald. È qui che, il 16 ottobre scorso, i servizi sociali – affiancati dai carabinieri – hanno prelevato i due figli della coppia, ritenendo inadeguate le condizioni dell’abitazione. Da quel momento, i genitori non hanno più avuto contatti con i bambini.
"Sono 48 giorni che non li vediamo. Non sappiamo nulla di loro", racconta la donna, visibilmente provata, davanti alle telecamere della trasmissione di Rete 4. Descrive un’attesa logorante, fatta di domande rimaste senza risposta e di un senso crescente di impotenza.
La coppia spiega di essersi già rivolta più volte agli assistenti sociali, sperando almeno in un incontro o in qualche informazione sullo stato dei piccoli. "Siamo andati due o tre volte negli uffici competenti", ricorda Nadia. "Abbiamo chiesto dove si trovano, come stanno, cosa mangiano, che vestiti hanno".
Le risposte, però, non li hanno rassicurati. "Ci hanno detto soltanto che si trovano in un luogo protetto e riservato", riferisce la madre, che teme per il benessere dei figli e chiede che venga fissato al più presto un colloquio.