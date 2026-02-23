L'indagine sulla morte del piccolo Domenico: un buco di 45 giorni prima dell'allarme e tutte le domande senza risposta

Come ricostruisce "La Stampa", il 23 dicembre Domenico viene sottoposto a un trapianto di cuore. L'operazione va male. Per tenerlo in vita viene attaccato all'Ecmo, la circolazione extracorporea, in attesa di un nuovo trapianto. Il cuore che gli era stato impiantato era danneggiato: era stato "congelato" per errore durante il trasporto. L'errore era avvenuto nella sala operatoria dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove una cardiochirurga e un assistente del Monaldi si erano recati come da prassi per eseguire l'espianto. Durante il trasporto si era reso necessario una aggiunta di ghiaccio nel frigo isotermico, e qualcuno aveva riversato nella box del ghiaccio secco senza accorgersene. Ghiaccio secco e non normale che avrebbe danneggiato in modo irreparabile il prezioso organo.