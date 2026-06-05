Bordighera, online una petizione per chiedere una giornata di lutto nazionale per Beatrice: oltre 20mila firme

L'uomo colpevole di terribili violenze fisiche e verbali, la donna colpevole anche lei di aver più volte percosso la figlia insieme al compagno, di non averlo fermato e di non aver soccorso la piccola. "Una responsabilità omissiva", dicono gli inquirenti, che si aggiunge a quella diretta, per avere picchiato Beatrice - e, spesso, anche le sorelline - e avere abbandonato tutte e tre le figlie "a casa da sole" per andare da Iannuzzi, a Perinaldo, nella casa dove è deceduta la bambina di 2 anni. La donna, poi, ha mentito sull'origine delle lesioni alla figlia, dichiarando in un primo momento che era "caduta dalle scale", ma anche sulle circostanze della morte: la mattina del 9 febbraio, quando ha chiamato il 118, aveva detto che la bimba stava male: in realtà, la bimba era morta da almeno 6-8 ore. "Beatrice non era mai caduta dalle scale o dalla culla...", è riportato nel verbale in mano alla pm su testimonianza della figlia maggiore di Aiello, a ulteriore conferma di quanto riscontrato dagli esperti.