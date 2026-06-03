Bimba morta a Bordighera, l'avvocato del padre: "Ci sono gli estremi per una modifica del capo d'imputazione"

"Non era a conoscenza della situazione di disagio che le figlie vivevano, da quando lui è entrato in carcere ai nonni e alla zia è stato negato ogni tipo di contatto diretto con le bambine. Non abbiamo potuto intervenire tempestivamente e di questo personalmente mi rammarico. Fin quando Rao frequentava la casa, la signora Aiello non ha mai manifestato azioni violenze contro le bambine. Ora la zia paterna, che ha una situazione familiare assolutamente normale, ha chiesto l'affidamento delle bambine" conclude.