Bordighera, i messaggi choc di Iannuzzi alla sorellina di Beatrice: "Non la lanci dalla finestra?"
"Speriamo che si sveglia tra sei mesi, questa m...". avrebbe detto il compagno della donna secondo gli atti dell'accusa. La madre ha pianto davanti al gp, l'uomo non ha risposto
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L'intera gestione della casa e delle due bambine più piccole che vi abitavano era affidata a una sola persona: non alla madre, Emanuela Aliello, né tantomeno al suo compagno, Emmanuel Iannuzzi, ma alla più grande delle tre figlie della donna, la sorella maggiore della piccola Beatrice, che a 9 anni aveva già responsabilità e impegni che a quell'età non bisognerebbe neanche conoscere. Lo scenario della vita familiare che si svolgeva nell'abitazione di Perinaldo - comune di circa 800 abitanti vicino a Bordighera -, in cui la bimba di 2 anni sarebbe morta il 9 febbraio scorso per via delle botte subite dalla sua stessa madre e dal suo compagno, diventa sempre più inquietante man mano che gli inquirenti ne svelano i dettagli: foto del volto tumefatto di Beatrice, consumo di alcol e droga, la maggiore costretta a prendersi cura della più piccola, anche quando era malata. E poi, i messaggi choc di Iannuzzi alla figlia "grande": "Che faccia da c... ha tua sorella. Non la lanci dalla finestra?". E ancora: "Sta pezza di m... Speriamo che si sveglia tra sei mesi, questa m...".
Sotto interrogatorio
I due sono comparsi mercoledì davanti al gip, accusati entrambi di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba, dove hanno scelto due strategie difensive molto diverse. Aiello ha parlato, e anche abbastanza: per oltre un'ora, piangendo davanti alle foto mostrate dagli inquirenti, ha raccontato - a fianco i suoi legali Bruno Di Giovanni e Laura Corbetta - di "non aver mai toccato le mie bambine", né di averle "mai visto picchiarle da qualcuno". Iannuzzi, invece, è rimasto in silenzio dietro consiglio dei suoi legali, perché "non abbiamo ancora letto né visto gli atti".