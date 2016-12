L'afa ti innervosisce? Ecco come ritrovare la calma, nel corpo e nella mente

1 ANTICIPA LA SVEGLIA – Essere mattinieri durante la bella stagione è più facile, perché la luce intensa stimola il metabolismo e… la voglia di alzarsi! Prova a dormire con le persiane aperte o socchiuse, svegliarsi sarà naturale. Puoi utilizzare le prime ore del mattino, più fresche e piacevoli, per fare le pulizie di casa o andare a correre. Inizierai la giornata con una marcia in più e l'autostima alle stelle.



2 COLAZIONE ENERGETICA – Inizia la giornata con yogurt, frutta secca, macedonia, caffè o tè verde, ricco di antiossidanti e in grado di reidratare il corpo dopo la perdita di sali minerali della notte. Mentre prepari la colazione, metti a bollire l'acqua e prepara un infuso di fiori da insaporire con limone: versa in un borraccia e portalo con te in borsa.



3 INTEGRATORE NATURALE – Fai sciogliere mezzo cucchiaino di magnesio in acqua tiepida, da assumere la mattina oppure quando senti un calo di energia. Il magnesio, facilmente reperibile in farmacia, è un integratore prezioso in grado di combattere spossatezza, riequilibrare l'umore, dare sollievo a mal di testa, dolori cervicali e mestruali.



4 PAUSA BENESSERE – Sfrutta la pausa pranzo o un paio di ore libere per andare in piscina. Un'ora di nuoto, o il semplice fatto di camminare in acqua, è rigenerante, rilassa e fa bene all'umore, migliorando la circolazione. La sauna e il bagno turco sono benefici durante la brutta stagione, ma anche in estate perché aiutano a riequilibrare la temperatura. Nelle ore successive avvertirai meno caldo.



5 SNACK PER LA PRESSIONE – Ti senti scarica? Tieni in borsa una banana, è perfetta per reintegrare il potassio. Porta con te al lavoro un contenitore apposito con frutta fresca e uno yogurt, sarà una merenda energetica e rinfrescante. Per i cali di pressione improvvisi punta su liquirizia o uno spuntino salato, per esempio una fetta di melone con prosciutto crudo.



6 FAI LA DOCCIA – Anche se il freddo ti tenta, è preferibile regolare la temperatura dell'acqua di modo che sia tiepida: la doccia sarà più efficace per combattere il caldo. Tenere in borsa un flacone di acqua termale o un tonico alle erbe è una strategia utile quando ti trovi al lavoro o in giro. Spruzza su viso e collo per un sollievo immediato.



7 PRANZO LIGHT – Quando fa caldo reintegrare i liquidi è fondamentale e aiuta a combattere disidratazione, spossatezza, mal di testa. Sì a frutta fresca, insalate fantasia o cereali integrali da preparare la sera prima e condire con olio extravergine, verdure a cubetti, erbe aromatiche.



8 OLI ESSENZIALI – Usa un olio essenziale capace di ispirarti buon umore e positività: da provare tea tree, lavanda, citronella e geranio, in grado di allontanare le zanzare. Il rosmarino alza la pressione e sveglia l'attenzione. Concentrazione assicurata con limone, bergamotto e mandarino: attenzione, però, a evitare di applicare sulla pelle prima dell'esposizione al sole perché sono fotosensibilizzanti.



9 ATTENZIONE – Meglio non esagerare con bibite gassate e succhi di frutta: oltre all'esubero calorico, l'alta quantità di zuccheri influisce sulle carie e disseta solo apparentemente. Inserisci una bustina di infuso in una bottiglia d'acqua e lascia riposare per una notte in frigo: avrai un drink dissetante e naturale da sorseggiare durante la giornata, con il vantaggio in più di depurare e disintossicare l'organismo. Ottime le fragranze ai frutti rossi, mirtillo, pesca e karkadé.



10 RIPOSATI – Spesso non consideriamo che con il caldo è facile sentirsi stanchi e nervosi. Fermati. Basta un attimo per stare seduti e recuperare le forze. Fare pausa aiuta a ritrovare la concentrazione, calma la mente e attiva la creatività. Sfrutta i tragitti sui mezzi pubblici per chiudere gli occhi: anche senza addormentarsi sarà riposante. Ridurre la velocità e rilassarsi accettando di affrontare la giornata con più calma è fondamentale per evitare di soccombere all'afa e conservare il sorriso fino a sera.