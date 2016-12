Cinque ricette per disintossicare naturalmente il corpo

MEDICINA CINESE – In primavera si alzano le temperature e il corpo attraversa un periodo di cambiamento. Secondo la medicina cinese l'organo a cui dobbiamo fare attenzione è il fegato, che questa antica tradizione vede in profonda connessione con la dimensione emotiva. Per aiutare la funzione depurativa porta in tavola le erbe amare. Il Mediterraneo in questa stagione offre cicoria, radicchio, rucola, tarassaco, borragine, bietole selvatiche, da cuocere al vapore e condire con un filo d'olio. Hai cucinato carciofi o asparagi? Salva un bicchiere dall'acqua di cottura e sorseggialo: è altamente detox.



TINTURE MADRI – La tintura madre è un concentrato delle virtù benefiche delle piante. Si acquista in erboristeria e va diluita in acqua. Fatti consigliare da un naturopata o un erborista esperto in modo da trovare quella più adatta a te. Le tinture madri aiutano il benessere della pelle e favoriscono la disintossicazione dell'organismo, migliorando le problematiche a livello digestivo. La bardana aiuta il lavoro del fegato e i casi di acne. Per drenare e sgonfiare ottima la tintura madre di betulla. Preziosa anche la pilosella, che combatte la ritenzione idrica e dona sollievo quando avvertiamo le gambe stanche e pesanti.



PUNTA SUI FIORI – Se rifuggi tè e tisane, forse è perché non hai ancora trovato le qualità in grado di solleticare il tuo gusto. Sperimenta miscele di fiori in grado di accendere la tua curiosità anche a livello olfattivo. Il tè… non è tutto uguale! Acquistando un buon prodotto avrai foglie a sufficienza per un mese o due, a prezzi più bassi e qualità più alta. Il tè previene l'invecchiamento precoce, stimola la depurazione e, sorseggiato lentamente durante la giornata, aiuta a combattere la fame nervosa oltre a rilassare la mente.



GOLDEN MILK – Si parla sempre di più dei benefici della curcuma: ecco come sfruttarla per una cura disintossicante. Per preparare il golden milk è necessario mettere a bollire cento grammi d'acqua, poi versare un quarto di cucchiaio di curcuma insieme a mezzo cucchiaino di pepe. Fai in modo che il composto acquisti una certa densità e conserva in frigo: ogni mattina, per quaranta giorni, mescola un quarto di cucchiaino in una tazza di latte vaccino o vegetale, aggiungi un cucchiaino di un olio alimentare a tua scelta e, a piacere, un cucchiaio di miele.



IL TUO DRINK – Via libera all'acqua, idratante e purificante, meglio se naturale. Porta una bottiglietta sempre con te, ricordarsi di bere sarà più facile. Ricordati di sorseggiare lentamente e diminuire con le quantità nel corso della giornata. Per evitare problemi di ritenzione è preferibile bere molto durante la mattina e diminuire progressivamente, soprattutto dopo le 17. Prova il succo d'aloe. Altamente depurativo, combatte i radicali liberi e ha proprietà antiinfiammatorie, tanto da essere consigliato per migliorare il benessere del sistema digestivo dopo un periodo in cui si è fatto uso di medicinali. Bevuto alla mattina appena svegli, il succo d'aloe favorisce l'idratazione, aiuta la salute delle gengive e dona una sferzata di vitalità.