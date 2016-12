Gambe sempre pesanti? No grazie

Se fin dal mattino ti svegli con una sensazione di pesantezza agli arti inferiori, è ora di correre ai ripari. Innanzitutto presta attenzione alla dieta : nei periodi in cui indugiamo di frequente in fritti, sughi e intingoli e consumiamo molta carne e insaccati, scegliendo zuccheri e grassi in modo eccessivo, rischiamo di avvertire un peso crescente a carico delle gambe .

Pausa pranzo? In piscina, se ne hai a disposizione una vicino al lavoro o a casa. Puoi iscriverti a acquagym, nuoto oppure semplicemente camminare per alcuni minuti nell'acqua, come faresti al mare: un toccasana per la salute delle gambe. In alternativa sfrutta 20 minuti per camminare, abitudine ottima per la circolazione.

Quando torni a casa concediti un pediluvio e... resta a piedi nudi! Camminare scalzi ha un effetto rilassante e svolge un'azione benefica per la circolazione.