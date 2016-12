I benefici del tè, infuso prezioso

07:00 - Ecco una cosa importante da sapere: riguarda la differenza fra tè nero e tè verde, su cui si fa ancora molta confusione. Il motivo si trova nella tecnica di lavorazione. Il tè nero, infatti, viene sottoposto a essiccatura, rollatura e compressione, mentre nell'altro metodo le foglie vengono trattare con il vapore. La foglia di tè verde, dunque, assume caratteristiche cromatiche diverse, di qui il nome, ed è meno lavorata. Inizia a apprezzare ogni giorno gli effetti benefici del tè.

I dati di un'indagine eseguita in Olanda hanno evidenziato che assumere flavonoidi in dosi sufficienti aiuta a allontanare il rischio di attacchi di cuore: grazie alle alte quantità di antiossidanti, il tè combatte i radicali liberi con effetti positivi sulla prevenzione di problemi a livello cardiaco, sintomatiche infiammatorie, tumore, artrite, cataratta e malattie degenerative, quale il morbo d'Alzheimer. Secondo alcune ricerche chi beve tre tazze di tè al giorno già dopo due settimane aumenta circa del 25% la concentrazione di flavonoidi nel sangue.



Il tè ha un ruolo prezioso come antietà. Facile da digerire e dal gusto ancora più intenso se associato al potere dei fiori (da assaggiare le varietà al gelsomino), il tè costituisce un accompagnamento salutare e leggero per la colazione, utile per reidratare il corpo e favorire l'effetto detox, in maniera particolarmente strategica se assunto a digiuno, durante le prime ore del giorno. Durante la giornata abituati a tenere un thermos in borsa, eviterai spese inutili al bar e questo semplice accorgimento ti aiuterà a bere di più. Secondo diversi studi il consumo regolare di tè migliora la corretta dilatazione dei vasi sanguigni e stimola il metabolismo contrastando colesterolo e placca dentale con effetti benefici sulla densità minerale delle ossa, azione particolarmente preziosa per le donne in menopausa. Recenti indagini hanno sottolineato il ruolo del tè verde sul mantenimento del peso forma e il controllo dei grassi: anche il tè nero aiuta a sciogliere le masse grasse e favorisce la riduzione dei lipidi disintossicando il fegato.



Sai che con il tè puoi preparare anche un'efficace maschera naturale per capelli? Questo antico ingrediente ti aiuta nelle strategie di bellezza quotidiana. Il tè nero è particolarmente utile sui capelli grassi perché ha un effetto depurativo. Inoltre un impacco di tè aiuta a scurire naturalmente la chioma. Come dimostrato da alcuni studi, se spruzzato come spray sull'epidermide prima dell'esposizione al sole, il tè nero può aiutare la pelle a riprendersi dai danni dei raggi ultravioletti. A fine giornata metti a scaldare un pentolino di acqua tiepida, prepara un tè dissetante e antistress con cui concederti una pausa rilassante e... lasciane due dita da utilizzare per un impacco sulle palpebre: sgonfierà e darà sollievo agli occhi stanchi.