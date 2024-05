Beauty routine: come preparare la pelle alla bella stagione

Il sole della primavera e poi quello intenso dell’estate richiedono qualche attenzione in più per la nostra epidermide, specie per il viso

È opportuno quindi un cambio di passo nella nostra beauty routine, per assicurare all’epidermide, specie a quella del viso , tutto ciò di cui ha bisogno in previsione dell’estate: senza una pelle ben curata, infatti, anche il migliore dei make up non riuscirà a garantirci l’aspetto luminoso e curato a cui giustamente aspiriamo. Per ottenere questo risultato ci sono alcuni passaggi fondamentali da rispettare e alcune sostanze che possono aiutarci, già a partire da una sana alimentazione.

Anche la pelle , come tutto il nostro organismo, avverte il cambio di stagione e in primavera ci richiede qualche accortezza in più per rifiorire e per mostrarsi al meglio di sé.

I CINQUE PASSAGGI DELLA CORRETTA BEAUTY ROUTINE Come spiega Elena Verrazzani, beauty expert, farmacista e responsabile marketing e formazione dell’azienda cosmetica Dorabruschi, i passaggi della beauty routine di primavera sono cinque: esfoliare, risvegliare, illuminare, idratare, proteggere.

- L’esfoliazione richiede uno scrub delicato capace di asportare le cellule morte e garantire una pulizia profonda dallo smog e impurità responsabili del grigiore invernale. Il freddo provoca vasocostrizione e, di conseguenza, una minore ossigenazione e un minore nutrimento delle cellule cutanee. La pelle in primavera ha bisogno innanzi tutto di riossigenarsi: per questo, oltre al consueto latte e tonico, è bene utilizzare un esfoliante in scrub.

- Per risvegliare la pelle, il trattamento giusto è il gommage, da ripetere almeno due volte a settimana. Questo trattamento favorisce l’ossigenazione e il rinnovamento dei tessuti, rivitalizza la pelle del viso in profondità, stimola il microcircolo e aiuta a recuperare un bel colorito.

- Illuminare la pelle: un buon siero concentrato, per un’azione in profondità, restituisce luminosità all’incarnato. I principi attivi più indicati sono l’acido ialuronico e le vitamine, soprattutto la vitamina C, dalle riconosciute proprietà antiossidanti, illuminanti e antietà.

- Per idratare occorre una buona crema emolliente, meglio se dalla texture morbida. Tra i principi attivi emollienti più efficaci ci sono l’olio di Argan, quello di Crusca di Riso, la Kigelia Africana e la Quillaja Saponaria. Tutti queste sostanze aiutano la pelle a ricostituire la barriera di protezione che le permette di conservare un tasso di idratazione ottimale e rinforzano la protezione dagli agenti esterni.

- Proteggere la pelle dai raggi solari deve essere sempre una priorità, con creme contenenti filtri solari ad alta protezione per evitare, macchie, rughe e altri danni da foto-invecchiamento. Al termine della giornata, dopo un’accurata pulizia, applichiamo una crema un po’ più ricca di lipidi rispetto a quella utilizzata di giorno, per riparare e ricostituire le membrane cellulari.

LE SOSTANZE AMICHE DELLA PELLE E QUELLE DA EVITARE L’esperta ci indica anche quali sono le sostanze particolarmente utili da preferire per la nostra beauty routine di primavera e in vista dell’estate. La prima della lista è l’acido ialuronico, per le sue riconosciute proprietà idratanti e rimpolpanti. Grandi amiche della bellezza della pelle sono anche le vitamine, in particolare la A, la C e la E, per le loro virtù antiossidanti e quindi protettive, energizzanti e illuminanti,. Sono molto utili anche per la loro funzione antietà, dato che intervengono nei processi di formazione delle fibre del derma. Molto indcato per il suo effetto energizzante è anche l’estratto naturale di ginseng, mentre il tè verde ha importanti proprietà antiossidanti. Per idratare e nutrire la pelle possiamo ricorrere ai già citati oli naturali di Argan, germe di grano: di mandorle dolci: la loro caratteristica di sostanze dermo-affini permette loro di penetrare meglio tra le cellule dell’epidermide e di ripristinare la barriera cutanea indebolita dalle aggressioni del freddo e dell’inquinamento invernali. Infine, la bava di lumaca: diventata molto di moda, ha effettive virtù rigeneranti, protettive, illuminanti e antietà. Meglio evitare, invece, i prodotti a base di idrossiacidi (glicolico, lattico, mandelico ecc..) perché hanno un'azione esfoliante troppo aggressiva, che rende la pelle più sottile, reattiva e sensibile alla radiazione solare. Particolare cautela va osservata anche in caso di allergie, preferendo prodotti specifici o per pelli sensibili; chi soffre di acne può scegliere, se il disturbo è lieve, prodotti dedicati dall’azione sebo-equilibrante e antisettica, capaci di prevenire la proliferazione batterica e di esercitare un’azione lenitiva anti-rossore.