Le bevande che dissetano senza ingrassare

VARIAZIONI VIVACI - L'acqua costituisce l'elemento migliore, e il più semplice, in grado di contribuire alla corretta idratazione dell'organismo. Bere acqua aiuta a dimagrire, migliora l'epidermide, elimina scorie e tossine. La regola da seguire? Quando arrivi accaldato a casa o in un bar prima di ordinare qualsiasi cosa chiedi un bicchiere d'acqua: una volta appagata la sete, è molto probabile che i tuoi desideri su cosa scegliere siano diversi. Alcuni studi hanno dimostrato che l'abitudine di bere due bicchieri d'acqua prima dei pasti permette di aumentare il senso di sazietà e contribuisce al dimagrimento. D'estate puoi variare scegliendo l'acqua frizzante e una fetta di limone: rinfrescante e in grado di ricordare la vivacità delle bibite.



ATTENZIONE AL TÈ - Succhi di frutta e tè industriali contengono quantità altissime di zucchero, ecco perché è giusto berne un bicchiere una volta ogni tanto, con moderazione. Con la bottiglia di tè perennemente in frigo il rischio è di esagerare senza accorgersene, aumentando calorie e mettendo a repentaglio la salute dei denti. Inoltre, zucchero chiama zucchero... e la voglia di dolce aumenta. Vuoi un'alternativa sana? Prepara il tè in casa: evita i preparati già pronti: ti bastano bustine, acqua e una bottiglia vuota. Puoi scegliere fragranze diverse e sperimentare sapori nuovi, dal tè ai frutti rossi e tropicali ai mix con i fiori. Aggiungi qualche cucchiaino di zucchero e limone fresco, poi riponi in frigo e consuma nell'arco di qualche giorno.



FRUTTA E VERDURA - Centrifugati e frullati costituiscono un'ottima riserva di minerali e vitamine: un autentico concentrato di energia in grado di dissetare, dare energia e contribuire all'equilibrio idrico del corpo. Ideale per i bambini e gli anziani, il centrifugato è ottimo anche quando hai poco tempo a pranzo; insieme a un tramezzino darà il giusto apporto di verdura. Sperimenta mix a base di carote, pomodori, rapa e frutti rossi, per aiutare la tintarella e dare sollievo alla circolazione.



HAPPY HOUR LIGHT - L'aperitivo costituisce quasi sempre una tentazione stuzzicante, durante l'estate ancora di più perché abbiamo voglia di stare all'aperto, goderci le ore di luce e le serate più lunghe insieme agli amici. Evita superalcolici e cocktail a base di bevande piene di zucchero, o il rischio è di percepire ancora più sete, aumentando la sensazione di sonnolenza, ubriachezza, mal di testa. Ordina una spremuta di arancia! È ricchissima di vitamine, minerali e aiuta l'idratazione. Puoi renderla vivace aggiungendo un goccio di vino bianco, per un aperitivo fresco e coloratissimo.



MIX DI PROFUMI - Le tisane ti deprimono? Forse accade perché le associ all'idea di un intruglio verdognolo e senza sapore. Nei negozi di alimenti naturali o in erboristeria è possibile trovare infinite combinazioni di sapori e aromi: scopri quali ti piacciono di più e personalizzali con un tocco creativo. Per esempio, la tisana al mirtillo e frutti rossi, ottima per drenare, acquista un sapore differente con una pesca da tagliare a pezzi e aggiungere all'acqua bollente: lascia in infusione, filtra il tutto e poi conserva in frigo per alcuni giorni. Il finocchio? Delizioso con le foglie di menta fresca. Aggiungi anche dello zenzero fresco, aiuta a ridurre i livelli di colesterolo, dà energia e combatte l'emicrania.