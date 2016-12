Dieci strategie per diventare mattinieri

07:00 - Ti sei mai chiesto perché la sveglia alle 5 quando bisogna partire per le vacanze ha un effetto completamente diverso dalle mattine in cui si va verso il lavoro? Riuscire a svegliarsi con sprint è una questione di piccole regole salutari, ma riguarda anche un importante aspetto psicologico: impara a darti una ricompensa e fare sacrifici... quando serve davvero.

Diventare mattinieri non è impossibile, tuttavia oltre a piccole abitudini con cui sperimentare un ritmo di vita in grado di influire positivamente sulla stanchezza, è necessario imparare a capire ritmi e bisogni del nostro corpo. E dare a noi stessi stimoli in grado di entusiasmarci.



1 Di sera vai a letto quando ti senti stanco: assicurarsi un sufficiente numero di ore di sonno è il primo passo per svegliarsi più scattanti e con energia. Secondo una ricerca condotta presso l'Università di Harvard dormire abbastanza migliora la memoria e il metabolismo, influisce positivamente sul controllo del peso, mantiene livelli più alti di concentrazione, oltre a incrementare il buon umore e abbassare i livelli di stress.



2 La sera dovrebbe essere dedicata a attività rilassanti. Evita di posizionare tv e schermi in camera: le regole in uso un tempo, quando il televisore di casa era uno e si doveva decidere insieme cosa guardare oltre a insegnare ai bambini il valore della condivisione, aumentavano la propensione a non gettarci sulla tv come unico svago e scoprire nuove attività. Computer e televisione rischiano di farti passare il sonno: soprattutto a tarda ora scegli un piccolo lavoro di bricolage, un libro o la musica, un puzzle da continuare giorno dopo giorno. Ti accompagneranno con dolcezza al sonno.



3 Prepara l'ora della buona notte. Una doccia calda, la camomilla o una tisana con cui sperimentare ricette e piante diverse, il libro sul comodino: nell'ora prima di dormire disponiti al relax e trova lo spazio di quiete necessario a sentire che il tuo corpo abbandona le tensioni della giornata per avvicinarsi al sonno. Dieci minuti di stretching possono aiutarti.



4 Crea un rito per il buon giorno. C'è chi ama la colazione lenta, con yogurt e croissant, chi mezzora di jogging prima del lavoro o anche solo il piacere di una doccia tonificante: l'importante è sapersi dare un piccolo piacere, svegliarsi con il pensiero di realizzarlo ti farà alzare con più gusto.



5 Evita di puntare più sveglie, perché questo sistema aiuta solo in apparenza. In realtà tende a amplificare il desiderio di rimandare e fa vivere con maggiore angoscia il fatidico momento in cui davvero dovrai alzarti. Abbandonare la pigrizia parte da una decisione a livello mentale: ti devi alzare, fallo e basta senza soffermarti su altri pensieri.



6 Stiracchiati: iniziare a muovere il corpo da subito contribuirà a svegliarti. Comincia a allungare i muscoli quando sei ancora a letto, proprio come fanno i bambini, poi continua mentre ti vesti o prepari il caffè.



7 Spalanca le finestre di casa. Cambiare l'aria ti consentirà di arieggiare le stanze prima di andare al lavoro. Inoltre, l'ossigeno e l'aria fresca saranno preziosi per svegliarti e inondare l'ambiente di luce. L'effetto della luce sul corpo umano è importante sia a livello fisico, sia per la mente: dormire con le persiane socchiuse o le tapparelle semi aperte contribuisce a svegliarti velocemente perché abitua alla progressiva diminuzione di buio, mentre il sole sorge.



8 Lavati con acqua fredda: tonifica la pelle, sveglia la mente, è un'ondata di energia. A proposito, sai che secondo diverse ricerche mediche i profumi influenzano l'umore? Spruzza il tuo preferito prima di uscire di casa, ti sentirai pronta per la giornata anche a livello mentale.



9 Anticipare la sveglia e alzarsi tutti i giorni alla stessa ora ti aiuteranno a avere una certa regolarità: dopo qualche settimana svegliarti mezzora prima sarà diventata un'abitudine e tu potrai iniziare la giornata con più calma. Partire in anticipo è un vantaggio in termini di stress.



10 Datti un obiettivo e rendi la mattina il momento più impegnato della giornata. Avere qualcosa per cui valga la pena alzarsi è la sveglia più efficace. Lo sappiamo bene, perché quando sperimentiamo il piacere di affrontare la giornata facendo ciò che amiamo, per esempio in vacanza, svegliarsi è entusiasmante, come per i bambini, che non vedono l'ora di alzarsi perché ogni giorno è fonte di scoperte, gioco, arricchimento. Ovvio che spesso l'orizzonte della nostre giornate veda lunghe ore di lavoro, impegni familiari, commissioni da sbrigare, eppure ricorda che, per quanto possa essere pesante o noioso ciò che devi affrontare, solo quando inizierai a inserire nella tua vita più attività che per te valgano davvero la pena, riuscirai a affrontare la sveglia di ogni giorno con la sensazione di volerti tuffare nell'oggi e essere felice di darti da fare per vincere la tua sfida quotidiana.