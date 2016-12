Mamme giovani: dieci look per coniugare praticità e stile

Diventare mamma è una scelta importante e cruciale nella vita di qualsiasi donna. Una volta avuto il pargolo, però, la maggior parte delle proprie abitudini tendono a cambiare, anche quelle legate all'abbigliamento. Per non rinunciare a essere alla moda, senza sentirsi fuori luogo, abbiamo selezionato per voi 10 look .

Un paio di pantaloni culotte e una t-shirt grigia: il look perfetto per giorno e sera

Pantaloni neri e maglietta bianca, da abbinare con un giacchino in jeans per una svolta giovane

Il look da weekend per le sportive? Jeans a vita alta e felpa in cotone

Femminile e pratica: la prima alternativa si compone da un abito con silhouette dritta e motivo floreale nelle tonalità pacate del grigio. Gli accessori sono tanto semplici quanto efficaci: clutch piatta colorata e sandali piuttosto bassi con sfumature argento.

Sexy con discrezione: l'abito nero è la carta da giocare in più di un'occasione, dall'ufficio alla cena fuori. Per sdrammatizzare abbinatelo con un capospalla leggero color carta da zucchero e scegliete i sabot, decisamente in voga nell'ultimo periodo.

100% comoda: se tacchi e borsette non sono mai state la vostra passione, ora che siete indaffarate tra pannolini e altro di certo non lo diventeranno. In vista della bella stagione giocate con i grandi classici e aggiungetevi un accessorio di tendenza, ciabatte ai piedi, t-shirt e skinny jeans bianchi completeranno il tutto.

Stilosa e giovane: scegliete completo in lino scuro composto da giacca blazer lunga e pantaloni corti alla caviglia, t-shirt a righe sottili, occhiali retrò in nero e sneakers in pelle bianca. Voilà!

Classica: che sia un weekend o un qualsiasi giorno della settimana non riuscite a uscire di casa senza una camicia bianca? Per voi la mise ideale è tradizionale: alla blusa abbinate pantaloni aderenti (meglio se in denim), blazer nero e décolleté.

Dal gusto vintage: la vostra passione è frugare nell'armadio di nonna, zia e mamma? Se siete affezionate a un look d'altri tempi la soluzione potrebbe essere una mise composta da maglia a collo alto chiara, gonna a tubino in tonalità pastello e sandali in pendant.

Sbarazzina: l'età anagrafica, si sa, conta molto poco rispetto allo spirito. Per chi vanta una personalità solare e allegra, la scelta si direziona verso un completo a righe asimmetriche composto da camicia corta e gonna a ruota sopra le ginocchia. Sandali con zeppa contribuiranno a slanciare la figura.

Sportiva: quello che vi proponiamo è il classico look da mamma anni 80-90: perché non rivisitarlo in versione contemporanea? Vi occorrono solo una felpa in cotone, dei "mom jeans" a vita alta e un paio di All Star.

Frizzante: la parola chiave del vostro stile è il jeans? Per la primavera scegliete un giacchino con lavaggio piuttosto chiaro e abbinatelo a un paio di pantaloni neri con strappi. Scarpe con tacco sottile vi regaleranno un twist in più.

Semplice e ricercata: unire entrambe le cose talvolta non è così facile. Partite da una t-shirt in cotone effetto melange, accostateci un paio di pantaloni tra i più gettonati, la gonna-pantalone corta sopra la caviglia, e un paio di décolleté nere con punta affusolata.

