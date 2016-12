8 aprile 2015 Felpa mania, ecco i modelli più interessanti di primavera In cotone grigio, colorate e con stampe: sono la soluzione ideale per il look di tutti i giorni Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le felpe sono un indumento pratico e di tendenza da sfruttare soprattutto nelle mezze stagioni. Che vi piacciano colorate, con stampe o nel classico cotone grigio: abbiamo selezionato qui i modelli migliori per questa primavera.



I look in cui abbinarle sono molteplici. Per le più sportive l'ideale potrebbe essere scegliere una gonna corta e delle scarpe da ginnastica simili in termini di tonalità, oppure diversissimi, in un gioco di contrasti efficace.



Altro abbinamento sportivo ed essenziale è quello che le accosta invece a un paio di jeans, sia stretti che a vita alta (più comodi). Una felpa in cotone donerà un tocco di colore alla figura.



Tra i modelli di punta vi consigliamo quella color celeste di Acne Studios oppure rosa pallido di Etre Cecile. Se preferite invece delle nuance più sobrie puntate sul blu, mai fuori luogo, come nel modello di A.P.C. con piccole decorazioni a cuore ad altezza polsi; o sul nero come nella variante di Polo Ralph Lauren con cappuccio e logo rosso.



Sempre con cappuccio, senza apertura zip frontale e in due sfumature di grigio diverse, la variante firmata Balenciaga, ottima per tutti i giorni e, perché no, per la sera. Basterà vestirla con una gonna ricamata e un paio di ballerine.



