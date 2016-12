6 febbraio 2015 Il tubino nero non conosce nè stagione nè tendenza È tra i capi cult irrinunciabili nell'armadio di tutte: ecco una selezione di varianti interessanti disponibili nei negozi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:18 - Cena di lavoro all’ultimo minuto? Primo appuntamento al buio? Alzi la mano chi non si è trovato in una delle situazioni più familiari all’universo femminile, ovvero davanti al proprio armadio senza sapere cosa indossare.

Ci sono dei capi e degli accessori creati proprio per queste occasioni. Il tubino nero è uno di essi. Versatile, elegante mai fuori luogo, si presenta come la soluzione perfetta alle varianti più disparate.



Nonostante la sua più celebre forma lo voglia tendenzialmente accollato, sbracciato e in grado di evidenziare le curve, i modelli in circolazione sono tra i più disparati.



Potreste per esempio trovarvi a preferire la versione firmata Dolce&Gabbana, con maniche corte e ricamo sulla parte alta del décolleté. Oppure il modello di Miu Miu senza maniche con decori preziosi sempre sul décolleté.



Contemporanei e d’effetto quelli proposti da Stella McCartney, l’aggiunta della zip argento dona un tocco rock, e da Valentino, l’alternativa casta e ricercata che punta l’attenzione sulle gambe accorciando la lunghezza della donna e aumentando quella del collo.



Victoria Beckham, regina in fatto di tubini, predilige una silhouette leggermente a uovo, con cucitura centrale, maniche tre quarti e collana dorata applicata. In questo caso non dovete nemmeno preoccuparvi dell’accessorio. Infine, tra i più chic di sempre, quello realizzato da Bottega Veneta. Tagli slim e collo alto, definito da un fiocco laterale. Slancia la figura senza forzature ed è esempio perfetto di classe senza tempo.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it