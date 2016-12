Bella dentro e fuori: sei strategie low cost per rimetterti in forma

PRATICA LA CORSA – Correre allena il cuore, scarica le tensioni, svuota la mente. Il vantaggio? Bastano un paio di scarpe adatte e un abbigliamento funzionale. L'attività fisica, unita ai benefici effetti della luce solare, stimola la produzione di endorfine e asciuga il corpo aiutandoti a dimagrire e rassodare. Risparmi sull'abbonamento in palestra e impari uno stile di vita: chi pratica abitualmente jogging considera la corsa un vero e proprio rito.



DISINTOSSICATI – Sfrutta le calde giornate estive per raccogliere i fiori e le foglie da utilizzare per impacchi e in infusione. Attenzione, è importante riconoscere le piante in modo esatto. Tarassaco e ortica sono preziose per la depurazione. Difese immunitarie più forti con echinacea e rosa canina, ricca di antiossidanti e utile per combattere l'invecchiamento. Via libera all'acqua: secondo gli studi due bicchieri prima dei pasti favoriscono il dimagrimento e contribuiscono al senso di sazietà.



CUCINA DI PIÙ – Quante volte ti capita di mangiare la prima cosa che capita? Spesso sacrifichiamo il tempo per cucinare, eppure dedicare sufficiente attenzione al cibo costituisce un aiuto importante per la salute e il benessere mentale. Scegli cotture semplici e alimenti di qualità. Punta su avena, riso e cereali integrali, zuppe di legumi, vellutate, verdure e spezie. Evita di esagerare con la spesa e scrivi una lista con gli ingredienti di cui hai bisogno, ti aiuterà a non sforare sulle calorie e sul budget.



MUOVITI ECO – Bicicletta, skate, monopattino: usali tutti. Andare a piedi o in bicicletta è ecologico, non inquina, fa risparmiare benzina e mantiene sodi i tessuti. I mezzi pubblici ti costringono a… correre! Ritaglia tempo per te e fai in modo di camminare almeno trenta minuti ogni giorno, ha effetti antiage e allena il fisico aumentando resistenza e forza.



BUONE E CATTIVE ABITUDINI – Hai sempre qualche caramella in borsa? Smetti di acquistarle. Perdere le cattive abitudini è semplice se sappiamo trovare alternative in grado di soddisfarci a livello profondo. Per evitare i cali di energia di metà pomeriggio tieni in borsa una banana, ricca di potassio. No alle bibite sulla tavola da pranzo. Durante i pasti meglio puntare sull'acqua, ricca di minerali, priva di zuccheri e in grado di favorire la depurazione.



SFRUTTA INTERNET – In Rete sono tantissime le proposte. Fra sedute di yoga, meditazione e pilates, scopri come ritrovare la forma direttamente a casa tua. Gli esercizi a corpo libero sono perfetti quando hai poco tempo: cerca i profili ideali per le tue esigenze, salva nei preferiti e fai partire il video. Buon allenamento!