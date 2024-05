Unrwa chiude la sede di Gerusalemme dopo attacco di coloni |  Usa: "Hamas si può sconfiggere con modi alternativi"

Diverse persone sono state arrestate dalla polizia di Boston al Massachusetts Institute of Technology, dove un gruppo di manifestanti filo-palestinesi aveva bloccato un parcheggio del campus. Al Mit, come in altri atenei Usa, i manifestanti chiedono agli amministratori dell'università di porre fine a tutti i contratti di ricerca con il ministero della Difesa di Israele, il cui valore è stimato in 11 milioni di dollari dal 2005. A Boston sono almeno cinque le università coinvolte nella protesta, comprese Harvard e la Northeastern University.