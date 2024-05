Iran, il presidente Raisi e tutti gli altri passeggeri dell'elicottero sono morti nello schianto

Il governo iraniano ha annunciato che continuerà ad operare "senza interruzioni" dopo la morte del presidente Raisi. "Il presidente del popolo iraniano, laborioso e instancabile, ha sacrificato la sua vita per la nazione", si legge in un comunicato del governo. "Assicuriamo alla nazione leale che, con l'aiuto di Dio e il sostegno del popolo, non ci sarà la minima interruzione nell'amministrazione del Paese", aggiunge la nota.