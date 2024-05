Iran, atterraggio d'emergenza per un elicottero: paura per Raisi

In Iran un elicottero con a bordo Ebrahim Raisi è rimasto coinvolto in un incidente e ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza.

Paura per il presidente della Repubblica islamica, che era in viaggio nella provincia dell'Azerbaijan orientale. Raisi era partito per inaugurare una diga sul fiume Aras insieme al presidente dell'Azerbaijan Ilha Aliyev. Secondo i media iraniani l'incidente è dovuto alle cattive condizioni meteorologici e non ci sarebbero feriti.