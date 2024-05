Iran, altri due presidenti vittime di incidenti in elicottero

L' incidente in elicottero Ebrahim Raisi non è l'unico subito da un presidente dell'Iran.

Il 2 giugno 2013 è invece toccata all'allora presidente Mahmoud Ahmadinejad: l'elicottero su cui viaggiava con alcuni funzionari ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nel nord-est del paese dopo un "incidente" non specificato. Il pilota era riuscito a far atterrare il velivolo in sicurezza. E infine il 19 maggio 2024 l'incidente che ha coinvolto il presidente Raisi, figura di spicco e addirittura possibile futuro Ayatollah.

Da decenni l'Iran subisce sanzioni internazionali e nel Paese volano una serie di elicotteri i cui pezzi di ricambio sono di difficile ottenimento. Anche la sua flotta aerea militare risale in gran parte a prima della Rivoluzione islamica del 1979.