Iran, libero l'equipaggio della nave legata a Israele sequestrata

Tgcom24

La nave fu presa con la forza pochi giorni dopo l'attacco attribuito a Israele contro il consolato iraniano a Damasco e per l'occasione Teheran dichiarò che avrebbe chiuso lo stretto, che chiude il Golfo Persico. Il ministero degli Esteri iraniano affermò che la Aries era stata sequestrata per "violazione delle leggi marittime" e che non c'erano dubbi che fosse collegata a Israele.