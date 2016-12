Erbe e spezie contro l'invecchiamento precoce

1 ANICE – L'olio essenziale di anice ha proprietà antisettiche e antinfiammatorie. Inoltre rende più veloce la guarigione delle ferite e può essere utilizzata come ingrediente per la preparazione di saponi, maschere e creme.



2 ORIGANO – Presente nei paesaggi del Mediterraneo, questa pianta dall'aroma intenso secondo gli studi ha un'altissima attività antiossidante, in grado di contrastare i radicali liberi prevenendo l'invecchiamento precoce e i disturbi del cuore. L'origano è ricco di vitamina A e K, acido folico, ferro e sali minerali, acidi grassi Omega 3.



3 ROSMARINO – Secondo gli studi il rosmarino favorisce il rinnovo dell'epidermide e stimola la rigenerazione cutanea. Inoltre, il suo aroma intenso sveglia la mente e alza la pressione: tieni una boccetta in borsa e quando ti senti stanca versa due gocce in un fazzoletto.



4 CURCUMA – Hai mai provato il golden milk? Si tratta di un rimedio ayurvedico preparato con latte vegetale e curcuma, da utilizzare come cura ciclica e assumere appena svegli, a digiuno. La curcuma è ricca di antiossidanti e ha un effetto disintossicante: aggiungila ai tuoi piatti a fine cottura, in modo da preservarne le proprietà.



5 MENTA – La menta dona sollievo alla pelle, calma e rinfresca. Utilizza l'olio essenziale sulle punture degli insetti per un beneficio immediato. Insieme a un olio vegetale diventerà un ingrediente perfetto per un massaggio defaticante a gambe e piedi gonfi.



6 CANNELLA – Rafforza il sistema immunitario, alza i livelli di energia e aiuta a fluidificare il sangue stimolando la circolazione. Aggiungi mezzo cucchiaino di polvere di cannella a una maschera fai da te a base di yogurt e olio vegetale, poi massaggia e sciacqua. Questa spezia ha un'azione antimicrobica e antinfiammatoria.



7 ZENZERO – Stimolante e in grado di aumentare la temperatura corporea, lo zenzero combatte l'invecchiamento precoce, contrasta i sintomi di emicrania e dolori mestruali, ha un effetto antidepressivo e può essere utilizzato anche per impacchi sulla pelle, per esempio in caso di tunnel carpale.



8 CHIODI DI GAROFANO – In grado di riscaldare e aumentare l'energia, i chiodi di garofano sono ricchi di antiossidanti: la tradizione popolare li utilizza come rimedio per l'artrite e dolori muscolari. Grazie alle proprietà antisettiche e antinfiammatorie l'olio essenziale è impiegato per sciacqui al cavo orale contro il mal di denti.



9 CAMOMILLA – L'infuso di camomilla è un'ottima tisana della buona notte e può essere utilizzato come impacco sulla pelle irritata e stressata. Versalo in una bottiglietta scura, aggiungi un cucchiaio di latte e conservalo per alcuni giorni: ogni sera puoi preparare due garze per rinfrescare e tonificare gli occhi stanchi.



10 BASILICO – Ricco di potassio, fosforo e magnesio, il basilico aiuta il sistema immunitario e dona sollievo ai dolori articolari. Grazie alle proprietà antifiammatorie e antiossidanti dona splendore ai capelli e previene l'invecchiamento della pelle.