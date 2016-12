Tutti gli usi della camomilla

Digestione difficile - Quando si è esagerato con il cibo o si è rimaste vittime del classico "colpo di freddo" alla pancia, un infuso di camomilla può calmare crampi e sensazione di gonfiore. Infatti, la camomilla rilassa proprio a livello addominale e funziona bene anche come rimedio last minute. L'importante, in questo caso, è sorseggiarla molto calda, aggiungendo all'infuso anche un pizzico di zenzero in polvere e del succo di limone fresco. La tisana di camomilla è adatta anche ai bambini, purché sia zuccherata solo con un po' di miele o un cucchiaino di zucchero di canna (meglio evitare i preparati solubili, ricchissimi di zuccheri e poveri di camomilla).



Occhi stanchi e arrossati - Dopo ore trascorse davanti a uno schermo, dopo un pianto o una passeggiata tra i pollini, gli occhi possono arrossarsi e bruciare. Trattarli con la camomilla è un rimedio della nonna, efficace e low cost. Per lenire il bruciore agli occhi ed eliminarne il rossore, si usano le bustine di camomilla o l'infuso molto concentrato (almeno due bustine per una tazza di acqua). Come si procede? Si prepara il classico infuso, molto scuro. Si lascia poi intiepidire (non usare mai caldo) e si applica sugli occhi. Per un effetto urto, si può abbinare l'impacco con le garze imbevute di camomilla alle bustine tenute sulle palpebre per qualche minuto. Magari restando in assoluto relax, distese sul letto o nella vasca da bagno...



Contro le scottature da sole - Quando ci si espone in modo incauto ai raggi solari, si provocano gravi danni alla cute. Tralasciando il danneggiamento della pelle a lungo termine, nell'immediato si va incontro a scottature molto fastidiose. Per lenirle, la camomilla si rivela efficace. Anche in questo caso, si prepara l'infuso concentrato di camomilla, si lascia raffreddare e si applica come impacco (aiutandosi con panni puliti e garze) sulla parte dolorante e arrossata. Perfetta anche per la pelle dei bambini, purché usata fredda e pura.



Per schiarire i capelli - Per coloro che hanno i capelli chiari e amano l'effetto "mare e sole", la camomilla agisce come uno schiarente naturale e casalingo. Per questo uso, si prepara l'infuso in grande quantità. Dopo aver lavato i capelli con uno shampoo delicato, si effettua l'ultimo risciacquo utilizzando tutta la preparazione e lasciando asciugare all'aria o, ancora meglio, direttamente al sole. La camomilla è adatta anche a lenire le irritazioni del cuoio capelluto dei bambini (tamponando con un batuffolo di cotone imbevuto di infuso).



Dissetante per i bambini - In commercio si trovano numerosi infusi dedicati ai bambini, da gustare freschi: tè ai gusti più svariati, ma anche infusi a base di camomilla, melissa o frutti di bosco. Questo tipo di prodotti, però, è solitamente ricco di zuccheri e dunque non proprio indicato per essere consumato in grande quantità o tutti i giorni. Per preparare una bevanda dissetante, rilassante e dal gusto originale, si può usare proprio la camomilla. Quest'ultima, in infuso, va unita all'acqua minerale fresca e minimamente dolcificata con sciroppo d'acero e una piccola quantità di succo di mela concentrato.