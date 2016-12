Olio vegetale e camomilla per struccarsi in modo naturale

07:00 - Make-up perfetto: primer, creme, ombretti, matite e rossetti. Ma la sera, davanti allo specchio, cosa utilizzare per togliere il trucco? Molte di noi non prestano attenzione a questa fase del trucco, stressate dalla giornata di lavoro ci si addormenta sul divano e via. Ma struccarsi significa portar via dalla propria pelle quelle impurità che altrimenti ci porteremmo sul viso fino al mattino successivo. Per cui un piccolo sforzo, prima di “abbandonarci” a Morfeo.



Ci sono molti prodotti, dicevamo. C’è lo struccante Bifasico, per esempio, che può essere fatto agevolmente anche in casa. Basta miscelare un po’ di olio vegetale, acqua e altri ingredienti che facilmente si trovano in casa, come la camomilla o il tè. Applicare per un minuto sulla pelle con i dischetti struccanti e il gioco è fatto. Semplice ed economico. Per rimanere sugli olii vegetali da usare come struccanti, ce ne sono per tutti i gusti e profumazioni: di cocco e di girasole, di Jojoba, di riso, insomma, tutti purché siano leggeri.



L’olio di cocco, per esempio, è comunissimo per questo tipo di operazione, perché non unge e diventa un po’ più consistente in inverno. Ne basta poco, da applicare con mani o dischetti per ottenere una buona pulizia. Rimuovere poi con un panno o un asciugamano morbido e lavarsi il viso con un detergente delicato. Ma veniamo al più comune Latte detergente.

Adatto anche per pelli grasse e mista perché deterge in profondità e purifica a fondo. È facile prepararlo in casa, perché è naturale ed efficace, molto cremoso e soffice, piacevole da spalmare. Basta avere una base di burro di mango, camomilla e lavanda, olio di jojoba e possiamo anche profumarlo con un po’ di vaniglia.



Gli ingredienti più comuni sono: mezza tazza di yogurt intero, preferibilmente biologico, più ricco di vitamine e antiossidanti (mai usare, comunque, lo yogurt aromatizzato alla frutta o con altri sapori), un cucchiaino da the di succo di limone, tre gocce di olio essenziale da scegliere preferibilmente tra quelli lenitivi, come camomilla o eucalipto, un cucchiaino di olio arricchito di vitamina E.