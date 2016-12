Shampoo fai da te con camomilla e salvia

Il sole, il mare e i lavaggi frequenti non sono alleati delle nostre chiome. Anzi, spesso i nostri capelli durante l'estate si stressano al punto da indebolirsi, sfibrarsi e opacizzarsi. E quando si crea questo problema, la maggior parte dei prodotti chimici in circolazione non è affatto un aiuto per le chiome, anzi si trasforma in un ulteriore vero e proprio attacco. Ecco quindi il consiglio sempre naturale della nostra redazione per riconquistare una capigliatura a prova d'estate grazie a uno shampoo fai da te, biologico ed economico.