Ayurveda: uno stile di vita sano ed equilibrato

OIL PULLING – Consigliato dalla Dott.ssa Catherine Kousmine, il risciacquo della bocca con l'olio è un'antica tecnica Ayurvedica. L'ideale è abituarsi a effettuare questa pratica la mattina appena svegli, a digiuno, con olio di sesamo, girasole o cocco. Versa un cucchiaio di olio e, senza inghiottire, sciacqua la bocca facendo passare il liquido sulla lingua, fra i denti, sul palato. La pratica dell'oil pulling dovrebbe durare fra i dieci e i quindici minuti. Naturalmente più tempo vi dedicherai, maggiori saranno i benefici. Sputa l'olio nella raccolta differenziata: se hai effettuato la pratica per un tempo sufficiente dovrebbe aver assunto un colore scuro. Infine, lavati i denti.



IGIENE ORALE – L'oil pulling è benefico per l'organismo perché aiuta a prevenire la carie, contribuisce all'igiene del cavo orale, rende più sani e bianchi i denti, aiuta a eliminare le tossine. Quando lavi i denti ricorda che è opportuno pulire anche la lingua con lo spazzolino da denti, un rimedio semplice in grado di eliminare i batteri, prevenire la carie e ridurre la placca.



AZIONE DETOX – Pulirsi dall'interno elimina le tossine, aiuta a sgonfiare e drena, combattendo mal di testa e impurità della pelle. Quando ti alzi abituati a bere un bicchiere d'acqua tiepida, a cui, a giorni alterni, aggiungere succo di limone fresco. Periodicamente è possibile disintossicare il corpo con il golden milk, una bevanda a base di curcuma e latte vegetale, in grado di rafforzare il sistema immunitario depurando in profondità.



ACQUA RIGENERANTE – Il bagno o la doccia costituiscono lo spazio privato in cui ci occupiamo della nostra igiene e… laviamo la mente! Secondo l'Ayurveda è importante evitare di protrarre lo stress per lunghi periodi. Prova a osservarti mentre svolgi le normali attività della giornata. Ti senti in ansia? Fermati, respira profondamente, muovi qualche passo in modo da sciogliere le contratture. A fine giornata o quando siamo particolarmente stanchi mmergersi nell'acqua ha un potere rigenerante e rivitalizzante.



BUONE ABITUDINI – Punta la sveglia alle sei di mattina in modo da seguire il ritmo naturale della luce e verso le dieci di sera ti addormenterai con dolcezza dopo aver colto il massimo dell'energia dalla giornata. Kapha, Pitta e Vata rappresentano tre principi metabolici, che corrispondono ad altrettante forze che è possibile ritrovare nel ritmo delle stagioni. Ognuno di noi, a seconda delle caratteristiche fisiche e mentali, appartiene a una di esse. Osservare e scoprire le particolarità del proprio corpo permette di ascoltare le nostre esigenze con più consapevolezza, e, secondo l'Ayurveda, costruire un benessere profondo, giorno per giorno.