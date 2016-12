Dieci cose da smettere di fare per migliorare la tua vita adesso

1 GIUDICARTI – I giudizi che siamo sempre pronti a dare a noi stessi e agli altri hanno un effetto terribile per la nostra felicità. Continuare a considerarti un'eterna sbagliata non migliorerà la tua vita. Ognuno è ciò che è: inizia a prendere le cose in modo più elastico, impara dai tuoi errori e tutto acquisterà una leggerezza nuova.



2 RIMANDARE – Quante sono le cose che (da anni!) hai detto di voler iniziare? Il problema è che rimandiamo tutto a… domani. Prenditi in contropiede e impara a agire subito, che sia un nuovo progetto o le pulizie da fare. Passare all'azione ci fa sentire più forti, aumenta l'energia e l'entusiasmo.



3 PENSARE ALLA DIETA – Pensare in modo ossessivo e prolungato alla dieta non ha effetto sul conteggio delle calorie. Finché ti limiti a pensare senza modificare le abitudini negative non migliorerai la situazione. 'Tanto ormai' è uno dei pensieri che danneggia di più: l'importante è sapere quando fermarsi… e farlo.



4 CERCARE L'AMORE – La solitudine a volte si fa sentire, senza contare l'angoscia dei parenti che a ogni cena di famiglia si informano su fidanzamenti e progetti di figli. Impara a dire no. Punta su ciò che ti rende felice, condividi il tuo tempo con gli amici (e le relative famiglie!): l'amore ha mille forme, non hai bisogno di attendere il principe azzurro.



5 MANGIARE TROPPO (O TROPPO POCO) – Rispetto ai nostri nonni, viviamo in un'epoca di grande benessere, eppure il cibo non è mai stato un problema quanto oggi. Smetti di ossessionarti. Sperimenta ricette nuove e cucina con gli amici che hanno voglia di condividere i loro segreti ai fornelli. Scegli cibo di qualità… e preparalo con amore.



6 SVEGLIARTI TARDI – Durante l'inverno, quando le mattine sono tetre e buie, svegliarsi può diventare particolarmente difficile. Eppure essere mattinieri ha molti vantaggi. Punta la sveglia mezz'ora prima: puoi preparare la colazione con calma, fare una doccia calda, usare un quarto d'ora per meditare o fare stretching. Con il giusto allenamento potrai svegliarti anche un'ora prima, il tempo perfetto per una corsa all'aria aperta.



7 ACCONTENTARTI – Quando pensi di non poter raggiungere ciò che realmente vorresti e ti accontenti di una seconda scelta, in qualsiasi campo, stai facendo un torto a te stessa. Valuta tutte le alternative, pensa a come potresti suddividere i tuoi obiettivi e pianifica il tuo impegno: venire a patti con le esigenze concrete fa parte del gioco, ma essere in grado di portare i propri sogni nel mondo reale è la vera sfida.



8 ECCEDERE – Eccediamo… o facciamo totalmente a meno di qualcosa. Ti è mai capitato? Cibo, esercizio fisico, obiettivi: o troppo o niente del tutto. Trovare un equilibrio è ciò che migliorerà sensibilmente la qualità della tua vita. Come suggerivano, saggiamente, le nonne di un tempo, il segreto è una consapevole moderazione.



9 CORRERE… SEMPRE! – Il tempo è tiranno, ma questa non è una scusa per passare un giorno dopo l'altro correndo. È difficile, ma puoi farcela: prova semplicemente a rallentare. Facendo le cose con più calma ti renderai conto che è possibile essere efficienti anche senza stressarsi. Il vero dono? Un pomeriggio tutto per te.



10 ASCOLTARE IL SENSO DI COLPA – Le scelte perfette non esistono, perché ogni decisione implica valutazioni, gioie e dolori da mettere in conto. Sì, hai fatto molti sbagli e probabilmente ne farai ancora. Ma lasciarti avvelenare dal senso di colpa non migliora le cose e danneggia l'autostima. Impara a perdonarti, affronta la giornata seguendo l'istinto, agisci secondo coscienza. Imparare a sentire ciò che ci fa bene e ciò che è meglio evitare è il primo passo per un benessere dal corpo allo spirito.