Modi per vivere meglio con il resto del mondo

Chi è ottimista o tende a sfoderare un sorriso anche nelle situazioni drammatiche non è un marziano, ma una persona che ha imparato alcune nozioni fondamentali sui suoi bisogni più profondi. La prima attitudine positiva? Inizia a ridimensionare: ogni problema, visto dalla giusta prospettiva, diventa più piccolo del macigno che sembra in apparenza. Quando ti trovi davanti a un contesto particolarmente impegnativo immaginati fra dieci anni: l'effetto è decisamente diverso, vero?



Quando tutti intorno a te corrono e la situazione sembra sfuggirti di mano fermati e fuggi un attimo lontano da tutti con una scusa qualsiasi: respira. Riprendi contatto con le tue sensazioni più profonde; se serve bagnati la fronte e la nuca con acqua fredda: il corpo umano è composto da una percentuale variabile fra 60 e 80% d'acqua, tuttavia spesso dimentichiamo quanto siamo strettamente connessi alla natura. Cerca le aree verdi intorno a te: secondo diverse ricerche mediche una passeggiata di appena 20 minuti basta per assistere alla diminuzione dei livelli di stress.



Camminare con calma, sentendo ogni muscolo e respirando il profumo intenso degli alberi, è un toccasana, soprattutto quando diventa il rito di una piccola abitudine da concedersi ogni giorno, benefica a livello fisico quanto mentale.

Alcune indagini di ambito statunitense hanno evidenziato che famiglia, amici e un animale domestico costituiscono la ricetta perfetta per una vita lunga e felice. Certamente i litigi fanno parte degli imprevisti della vita quotidiana, ma è bene imparare come discutere senza danneggiare gli altri, né avvelenarci col rancore verso situazioni che comunque non avremmo il potere di risolvere.



Smetti di lamentarti della tua famiglia o dei figli: inizia a comportarti con partner e i bambini come da piccolo avresti desiderato che si comportassero con te. Talvolta dimentichiamo che i bambini sono esseri indifesi che danno amore incondizionato accettando con immensa fiducia ciò che diamo loro: cosa ne dici di dedicarti maggiormente al compito di ispirare te stesso e loro invece di alzare la voce solo perché sei reduce da una giornata snervante?



Dai retta al tuo cuore: puoi analizzare un lavoro o una scelta universitaria sotto ogni profilo, tuttavia sappi che senza passione si va poco lontano, senza contare che nessuno conosce il futuro, tanto più se stai per investire tempo (almeno tre anni nel caso dell'università) in un progetto a lunga scadenza. Essere convinto nel profondo di ciò che scegli ti darà la forza necessaria per combattere. Chi ha raggiunto il successo spesso è semplicemente qualcuno che non si è arreso: chi non ha rinunciato a sognare, osservando la realtà con curiosità e intuizione. Sii curioso e non ti arrendere alla paura, scoprirai che ogni problema ha una soluzione, la vera questione è saperla vedere.