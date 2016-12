11 giugno 2014 Come dimenticare il principe azzurro e vivere felici Il principe azzurro non esiste, la persona giusta per te sì e potrebbe essere a un passo da dove sei tu Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Accade che ci si innamori non tanto di chi abbiamo di fronte ma di chi vorremmo che fosse: ecco perché è facile cadere in storie che non ci appartengono e in cui la relazione diventa una camera a gas. Imparare a gettar luce sulla tua voglia di incontrare l'amore perfetto ti aiuterà a costruire relazioni più sane e felici.

Negli ultimi cinquant'anni le donne hanno conquistato più indipendenza, posti di lavoro di prestigio e si mostrano sempre più abituate a pensare per sé, in maniera autonoma. Eppure nulla riesce a scalfire l'idea di un principe azzurro scintillante e bellissimo, spesso anche dotato di una certa ricchezza, che in fondo arrivi a dare quel surplus di sicurezza, presenza e amore che non ci si è conquistate da sole o, che comunque, non sembra abbastanza.



Anche gli uomini non sono immuni dal mito dell'amore perfetto, tuttavia per il sesso femminile il principe tanto sognato, anche a causa di alcune fiabe della tradizione, è inestricabilmente connesso a quella perfezione in grado di assicurarci una vita solida, finalmente in grado di raggiungere un equilibrio superiore. E se il destriero non è candido, che almeno sia grigio perla, ci si ripete invano. Ma in fondo sappiamo bene che non è sufficiente incontrare l'amore per garantirsi la vita che si sogna da bambine: la realtà è sempre differente dal mondo immaginario, nello stesso modo in cui una persona è ben diversa dall'idea che ne abbiamo. Quando conosci una persona guarda con sincerità i lati che non sopporti, perché è proprio con questi aspetti che tenderai a scontrarti in futuro.



L'inizio di una relazione, quando abbiamo la possibilità di conoscere l'altro, segna il momento giusto per lasciarsi andare e essere davvero noi stessi. Evita di trincerarti nel silenzio o abbozzare un sorriso per nascondere o minimizzare ciò che ti infastidisce: sono i vostri primi appuntamenti, non hai niente da perdere. Se non ti convince, perché continuare a vedersi? Esprimi ciò che pensi sul serio, nel bene e nel male la verità sarà deflagrante e un modo bellissimo di impostare la nuova conoscenza. Nessuno di noi è perfetto, ma la cosa davvero importante è percepire fra te e l'altro quel feeling che ti fa capire che siete sulla stessa lunghezza d'onda, che non hai bisogno di mille giri di parole perché vi capite in un attimo.



Un buon elemento in grado di svelare molto è la capacità di ridere insieme. La risata è indice di complicità, ma anche del sapersi prendere con ironia e avere motivi capaci di unire due persone. Chi tende a giocare con il mistero o avere comportamenti eccessivamente galanti forse col tempo tenderà a svelare una natura differente rispetto la maschera brillante indossata. Invece un rapporto impostato sulla sincerità, sulla conoscenza intima dei propri difetti e di ciò che vi lega, sarà l'inizio di una relazione in cui continuare a esplorarsi, consapevoli che non mancheranno i periodi di difficoltà (quante volte non sopporti nemmeno te stesso?), ma che l'autenticità dell'amore è ciò che vi sostiene e fa entusiasmare con la voglia di creare progetti insieme e condividere la vita.