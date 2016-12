Impara a rallentare in cinque mosse

SCEGLI GLI OBIETTIVI - Di frequente accade che gli obiettivi che ci poniamo siano troppo grandi. Tieni conto della tua routine: evita di cadere nella trappola dei buoni propositi che nella pratica diventano irrealizzabili. Il segreto? Scegli un obiettivo più piccolo: inizia con quindici minuti da dedicare solo a te. Quindici minuti sembrano pochissimi, ma questa piccola strategia ti aiuterà a focalizzare e ritagliare un momento tutto tuo per... ballare, fare una telefonata, una passeggiata o semplicemente mangiare senza trangugiare tutto in fretta.



ELIMINA LE DISTRAZIONI - Chi lavora su internet sa quanto questo mezzo, utilissimo, può essere un'incredibile fonte di distrazioni continue. Il tempo su internet (e davanti alla tv!) scorre velocissimo e purtroppo il rischio è di non rendersene conto con sufficiente tempismo. Punta una sveglia: forse la cosa all'inizio potrebbe sembrarti buffa, ma a lungo termine insegna a diventare più consapevoli di come utilizziamo il tempo. Vuoi restare su internet mezz'ora? Punta la sveglia e probabilmente ti accorgerai che di solito ne trascorri molto di più. Puoi utilizzare questo sistema anche per altre attività, in modo fare attenzione all'utilizzo effettivo del tempo rispetto alle previsioni iniziali.



SEMPLIFICA LA VITA - Quanti impegni organizzi nella tua giornata rispetto ciò che le tue forze ti permetterebbero di fare? Non tutto ciò che ci prefiggiamo è importante allo stesso modo. Scrivi una lista delle tue priorità, poi prova a redigere un'altra lista segnando, da un lato, ciò che ti rende felice e, dall'altro, ciò che fai solo per senso del dovere. Analizzando le tue abitudini di vita con sincera onestà scoprirai che alcune cose presenti nella tua routine potrebbero essere sostituite a favore di altre.



QUESTIONE DI FRETTA - Cammini sempre di fretta? Viviamo in una società in corsa perenne e spesso anche le persone che ci circondano contribuiscono a un clima di ansia dato da un senso di velocità che sembra non placarsi mai. Rallenta. La capacità di ritrovare il proprio ritmo nasce dai semplici gesti della vita quotidiana. Inizia a osservare come ti comporti. Quando cammini troppo veloce prova a rallentare il passo: guardati intorno, osserva le persone, respira profondamente.



MOMENTI PREZIOSI - Spegni il televisore, inizia a chiedere aiuto invece di assumerti la responsabilità di tutto, insegna ai tuoi figli a essere più indipendenti. Ogni casa dovrebbe essere un sistema organizzato dove tutti si danno una mano. Scegli un rito, per esempio quello della passeggiata ogni sera o della tazza di tè nel pomeriggio. Anche un semplice caffè preso con gusto, trovando spazio per una chiacchiera e un sorriso, può rivelarsi ricco di felicità. Spesso la vera questione è sapersi concedere piccoli attimi di pura gioia.