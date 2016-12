Cinque buoni propositi per l'estate

GODERSI IL TEMPO - Il vero dono delle ferie è riappropriarsi, anche solo per una manciata di giorni, del gusto di fare ciò che abbiamo voglia nel momento in cui lo desideriamo. Dimentica l'orologio, evita di affollare le giornate di impegni e programmi: anche il caffé ha un altro sapore quando lo gustiamo con calma.



REGALARSI PURO RIPOSO - Forse anche per te l'anno è stato duro, pieno di corse, ore di sonno perse e la stanchezza ormai cronica. Sappi che il miglior rimedio per le occhiaie non è un buon correttore, ma una sana dormita. Usa le vacanze per riposare. Attiva la modalità silenziosa sul telefono ed evita di passare troppo tempo su computer e tablet, che possono influenzare negativamente il tuo ritmo del sonno.



LASCIARSI ENTUSIASMARE - Come sottolineato da diverse ricerche mediche, verde e natura rigenerano, stimolano la produzione di serotonina e, grazie alla luce solare, sono un'autentica terapia per l'umore, con effetti benefici su ossa, pelle e muscoli. Approfittane per correre all'aria aperta, andare alla scoperta di luoghi che non conosci, sperimentare attività nuove. Quando esercitiamo la nostra curiosità e andiamo a caccia di stimoli siamo pervasi da un senso di positività, rinnovamento, gioia.



FARE IL PIENO DI LUCE - Il cielo azzurro di certe giornate estive riesce a scaldare l'anima anche per i giorni di pioggia e freddo della stagione successiva. Da alcune ricerche è emerso che il momento migliore per uscire a fare una passeggiata è fra le dieci di mattina e mezzogiorno. Camminare e andare in bicicletta allena il corpo e la mente, aiuta a sentirsi in forma ed è una forma di meditazione in movimento, perché passo dopo passo si sciolgono le tensioni, le preoccupazioni diminuiscono e si è pervasi da un profondo senso di leggerezza.



CONCEDERSI DI GIOCARE - Durante l'infanzia il gioco occupa una parte fondamentale della giornata e costituisce una modalità con cui fare esperienza, mettersi alla prova, conoscere nuove realtà. Più gli anni passano, minore è il tempo in cui ci permettiamo di giocare. Fanno parte del gioco tutte le attività che ti mettono il sorriso: le situazioni in cui senti di poter esercitare la tua libertà e spensieratezza. Quando siamo pienamente immersi nel momento presente ci troviamo nel tempo del gioco: gli obiettivi scompaiono e improvvisamente accade che ci permettiamo di essere semplicemente, vivendo il qui e ora con spontaneità.