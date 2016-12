In forma con le spezie

1 ROSMARINO – Sai che il rosmarino favorisce la rigenerazione cellulare? Crea un tonico naturale versando qualche goccia di olio essenziale in acqua o tè e… spruzza sul viso in ufficio quando la stanchezza ti assale.



2 ZAFFERANO – Grazie alla crocina e il safranale, lo zafferano contrasta fame nervosa e cali d'umore, aiutando la memoria. Ottimo nel risotto, ma anche sulle verdure o il pesce.



3 PEPERONCINO – È un vero toccasana per cuore e arterie. Il peperoncino sveglia il metabolismo, rafforza le difese immunitarie e riduce l'appetito. Da aggiungere… ovunque!



4 CURCUMA – Grazie all'azione disinfettante e detox, la curcuma aiuta a eliminare le tossine e pulisce le arterie. Per preservarne le proprietà aggiungila a fine cottura: è ottima sul pesce e la verdura, ma anche nella zuppa o nel brodo.



5 PEPE – Secondo alcune ricerche la curcuma viene assimilata meglio dall'organismo quando è combinata con il pepe. Olio extravergine e un pizzico di pepe daranno un sapore speciale alla solita insalata.



6 ANICE – Nota fin dall'antichità per le proprietà digestive, l'anice può essere utilizzata nei dolci e come ingrediente per un infuso da sorseggiare a fine pasto, insieme a fiori d'arancio, menta e liquirizia.



7 CANNELLA – Secondo gli studi stimola il sistema immunitario, dona sollievo ai dolori mestruali e può rivelarsi benefica per chi soffre di diabete di tipo 2. Un dessert stuzzicante e poco calorico? Mele al forno… con una spolverata di cannella!



8 ZENZERO – Ricco di antiossidanti, combatte l'azione dei radicali liberi, aiuta la digestione e favorisce la rigenerazione dei tessuti. Grattugia la radice fresca e prepara un infuso aggiungendo limone e miele: è ottimo contro il mal di gola.



9 SALVIA – Grazie alle proprietà balsamiche e antinfiammatorie, l'infuso alla salvia può essere utilizzato per sciacqui del cavo orale. Rinfresca l'alito e calma le gengiviti. Un motivo in più per tenere una piantina sul davanzale, pronta per l'utilizzo.



10 CUMINO – Aggiungere un cucchiaino di cumino a uno dei tre pasti della giornata permettere di bruciare fino al triplo di massa grassa: lo spiega uno studio condotto presso l'università di Yazd, Iran. Aggiungi il cumino su pesce, legumi o nei piatti a base di carne e ritroverai la magia dell'Oriente.