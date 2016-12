Dieci brutte abitudini da dimenticare dopo i trent'anni

1 SVEGLIA! – Qual è il primo pensiero che ti viene in mente quando suona la sveglia? I giorni duri esistono, ma attenzione: quando l'umore è sempre nero e ti senti a terra, significa che forse c'è bisogno di un cambiamento. È tempo di riflettere.



2 OCCHI – La salute degli occhi si estende alla zona delle palpebre, delicatissima. Mentre lavori al computer esercitati a guardare in lontananza e poi di nuovo da vicino, alzati e fai una breve passeggiata: dona sollievo e aiuta l'idratazione. Hai un attimo libero? Sì all'impacco freddo con tè o camomilla.



3 DIETA – È il momento di scegliere ciò che davvero ti fa sentire bene: non si tratta di chili e calorie, ma imparare a nutrirsi con maggior consapevolezza e amore verso se stesse.



4 MAKE UP – Non ti strucchi? Pessima abitudine! Se vai di fretta inumidisci un pezzo di cotone e versa alcune gocce di olio naturale, poi sciacqua dolcemente con l'acqua: rimuove il trucco in un attimo e nutre la pelle.



5 ACQUA – Meno alcol, più acqua: questa semplice abitudine aiuterà l'idratazione dell'organismo favorendo l'eliminazione delle tossine. Inoltre, bere due bicchieri d'acqua favorisce il dimagrimento e calma la fame.



6 I TUOI SOGNI – I vent'anni sono l'epoca dei grandi sogni. Adesso è il momento di scegliere di quali ti importa davvero. Ciò che fa la differenza fra un'idea e la realtà è la capacità di tradurre un sogno in un progetto.



7 NO ALL'ANSIA – Non hai ancora incontrato il partner giusto, non hai un lavoro fisso e l'idea di un figlio si scontra con mille no: stop! Respira. La vita non è una corsa ad ostacoli, ma la capacità di godersi ciò che siamo, qui e ora.



8 GLI AMICI VERI – Condividere i momenti belli aumenta la felicità e l'ispirazione. Inizia a frequentare le persone che consideri positive e dedica almeno un giorno alla settimana a incontrare gli amici veri: con gli anni ringrazierai di non esserti fatta sfuggire il tempo da vivere con le persone a cui vuoi bene.



9 MUOVITI! – Secondo l'OMS basta una passeggiata di venti minuti ogni giorno per combattere obesità, invecchiamento e malattie cardiovascolari. Scegli uno sport che ti dia la carica e che ti faccia divertire: diventerà il tuo rifugio. Un momento per stare in forma, conoscere persone nuove e gestire le emozioni.



10 ADDIO CRITICHE – Basta dare giudizi taglienti a noi stessi e agli altri. Basta con le critiche, l'incapacità di agire e il vedersi brutte, incapaci, prive di autostima. Sei una donna, non più una bambina: è tempo di combattere per ciò che vuoi e… iniziare a dare a te stessa anche ciò che fino a adesso non hai avuto dagli altri.