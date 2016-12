Tutti gli usi del tè

Per gli occhi - Occhi arrossati dall'uso smodato di smartphone e PC oppure messi alla prova da congiuntivite, orzaiolo o allergie stagionali. Il tè, in questi casi, può quasi essere risolutivo. Infatti già le nonne usavano gli impacchi di tè per migliorare la salute (e anche la bellezza) degli occhi. Come fare? Si prepara l'infuso di tè e si utilizzano le bustine, ovviamente lasciate intiepidire e strizzate. Se il problema è l'orzaiolo, l'impacco va applicato sulla rima inferiore dell'occhio.



Come lozione per tutta la famiglia - L'infuso di tè può essere utile anche quando manca il tonico in casa (tamponandolo sul viso con un batuffolo di cotone) oppure dopo la rasatura, per chiudere i pori e mantenere la pelle pulita e fresca. Inoltre, con il tè (fresco) si possono fare impacchi sulla cute arrossata dal sole o da altri agenti esterni, diminuendo anche le sensazioni fastidiose di prurito e congestione.



Per gengive, foruncoli e... iniezioni - Quando le gengive appaiono rosse e gonfie, un impacco di tè (con la bustina) può portare un grande sollievo in attesa del dentista. La bustina del tè si rivela risolutrice anche se compaiono foruncoli e imperfezioni improvvise sulla pelle (è astringente e toglie il rossore) o, ancora, dopo un'iniezione.



Portentoso per i capelli - Chi ha i capelli scuri (castani, soprattutto) non dovrebbe mai farsi mancare un risciacquo finale con un infuso ristretto di tè nero. Le foglie di tè, infatti, contribuiscono a rendere più intensi i riflessi scuri e ramati. Ma non solo, con un po' di pazienza si può usare il tè anche per mascherare pochi capelli bianchi. Come? Preparando un infuso intenso (utilizzando almeno tre bustine) e applicandolo sui capelli prima dello shampoo, lasciando in posa per almeno 40 minuti. Applicato sul cuoio capelluto, infine, il tè previene la forfora e disintossica la cute.



Per pulire i pavimenti - Avete pavimenti di legno scuro e volete renderli lucidi e puliti? Il tè è un ottimo lucidante naturale e senza sostanze tossiche (aggiungendo un cucchiaio di tè nero all'acqua). O ancora, le bustine sono perfette per lucidare i mobili in legno scuro. Inoltre, il tè verde è il modo migliore per eliminare naturalmente gli acari da zerbini e tappeti in casa.



In cucina - Infilare una bustina di tè in frigorifero, aiuterà a tenere lontani i cattivi odori. Inoltre, il tè è eccezionale per rendere più aromatico l'impasto delle torte (in questo caso, meglio usare le varietà di tè verde) o, ancora, per preparare buonissime uova sode (la tradizione orientale prevede che le uova vengano bollite proprio nel tè).



Per le rose - Se siete appassionate di giardinaggio, sappiate che l'infuso di tè (lasciato sapientemente raffreddare) è miracoloso per innaffiare proprio le rose. Ma anche per fertilizzare il terreno di tutte le altre piante, grazie ai numerosissimi antiossidanti in esso contenuti. Le foglie del tè sono ricche, infine, di sostanze preziose in grado di tenere lontani i parassiti dalle piante senza l'uso di composti chimici.