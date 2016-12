Come prenderti cura dei tuoi occhi

07:00 - Il benessere degli occhi è importantissimo sia per una questione fisica sia estetica. Molti disturbi che affliggono la vista, infatti, hanno come controindicazione degli inestetismi non facilmente camuffabili col trucco. Una buona “manutenzione” di quest’organo permette di evitare complicanze legate all’età, di mantenere una buona vista e di sfoggiare uno sguardo da ventenne.



Gli occhi sono un organo che ha come compito esclusivo quello di raccogliere la luce dall’ambiente, focalizzarla e restituire un’immagine. E’ l’unico organo deputato al senso della vista, per questo motivo è importante che tu te ne prenda cura.

Mangia bene

Un’alimentazione equilibrata è fondamentale per la salute degli occhi. In particolare, gli alimenti ricchi di Omega 3, zinco, vitamina C ed E possono prevenire i disturbi legati all’invecchiamento come le cataratte e la degenerazione maculare (una patologia che colpisce la retina). Gli alimenti che contengono questi nutrienti sono svariati: verdure a foglia verde (come gli spinaci), pesce (tonno e salmone), uova, frutta secca, agrumi. Mangiare sano, inoltre, ti permette di mantenere il normopeso prevenendo così il diabete che, se di tipo 2, causa cecità negli adulti.



Smetti di fumare

Il fumo che espiri finisce sui tuoi occhi, rendendoli più suscettibili alle patologie che coinvolgono il deterioramento del nervo ottico e della retina. Il fumo, inoltre, irrita la cornea e porta a una continua lacrimazione l’occhio.



Indossa gli occhiali da sole

I raggi ultravioletti sono particolarmente dannosi per la vista, è importante, dunque, investire su un buon paio di occhiali da sole che blocchino i raggi UVA e UVB. Le lenti polarizzate, poi, ti permettono di strizzare meno gli occhi, specialmente se sei alla guida. Anche alcune lenti a contatto offrono questo di protezione ma, in ogni caso, meglio sempre avere con sé degli occhiali, specialmente se si è esposti come in montagna o al mare.



Assicurati di lavorare in sicurezza

Stare molto tempo davanti al PC può causarti una decina di problemi diversi. Diverse sono anche le precauzioni che puoi prendere:

Fai delle pause ogni due ore di almeno 15 minuti.

Riduci l’uso di lenti a contatto quando sei in ufficio.

Posiziona il monitor in modo che lo sguardo cada sulla parte superiore.

Evita i riflessi sul monitor e la luce diretta del sole.

Scegli una seduta comoda che permetta di avere la schiena dritta.



Fai controlli periodici

Gli occhi sono lo specchio dell’anima ma anche la “porta” per diagnosticare malattie più gravi, quali il glaucoma e diversi tipi di sclerosi. Fare una visita annuale e in concomitanza del cambio degli occhiali può veramente fare la differenza in termini di prevenzione.