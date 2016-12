Un frullato per prevenire i capelli bianchi

07:00 - Se come cantava Massimo Ranieri anche voi iniziate ad avere un po’ di argento tra i capelli e rischiate di impazzire, non disperate. La soluzione potrebbe essere a portata di mano. Anzi, di frullatore.

L’imbiancamento della vostra chioma può essere causato, oltre che dall’età che avanza, da uno stress ossidativo che genera un accumulo di perossido di idrogeno alla base del bulbo pilifero. E oggi sono molte le persone che già a 20 anni vedono spuntare il primo capello bianco. Ma assumere costantemente frullati a base di nutrimenti essenziali può rallentare il processo.



La comparsa dei capelli grigi può essere collegata infatti anche a carenze nutrizionali, che interessano soprattutto minerali - rame, silicio, zolfo – e vitamine. Una carenza grave di vitamina B, per esempio, può comportare capelli grassi, spenti, forfora e calvizie. Ecco invece che un’alimentazione sana, equilibrata e ricca di questa molecola può giocare a favore delle vostre chiome. Fonti preziose sono i fagioli, le uova, le verdure, i cereali integrali e le alghe.



VITAMINA B: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE – Più che di una singola vitamina si parla di un gruppo B. 1. La vitamina B1 ha un potere energizzante del cuoio capelluto.

2. Le vitamina B2 e B5: danno lucentezza ai capelli sfibrati e sono usate contro le doppie punte.

3. La vitamina B3 (o vitamina PP): agisce con proprietà ristrutturante sulla capigliatura.

4. La vitamina B12: ossigena il bulbo pilifero a vantaggio di una crescita sana del capello.



FRULLATI VERDI – Per fare il pieno di questi preziosi elementi si può puntare sui frullati verdi, i quali hanno il vantaggio di essere utili non solo per i capelli, ma per la salute generale dell’organismo. Rinforzano il sistema immunitario, e aiutano a combattere il processo ossidativo che il troppo stress e gli agenti inquinanti scatenano nel vostro corpo.



Un frullato benefico per i vostri capelli si può fare così: 2 mazzetti di cavolo cinese, 1 mazzetto di rucola, 1 arancia, 2 mandarini, 1 pizzico di zenzero, 1 cucchiaio di clorella. Aggiungete agli ingredienti acqua quanto basta e frullate sino a ottenere una consistenza morbida. Ideale soprattutto d’estate, per contrastare l’azione stressante dei raggi del sole.



Guarda il video tratto dall'archivio di "Bella più di prima".